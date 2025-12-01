Ce se mai știe de Lucian Bute, marele campion al României. Pasiunea comună pe care o are cu miliardarul Ion Țiriac - Antena Sport

Ce se mai știe de Lucian Bute? Mulți români se întreabă. Marele campion al României s-a retras din spațiul public își duce traiul zilnic în Canada.

Pentru mulți dintre noi, Lucian Bute rămâne unul dintre cele mai respectate nume ale boxului românesc. Stabilit la Montreal, unde administrează mai multe afaceri și își dedică timpul familiei, Bute s-a îndepărtat de lumina reflectoarelor. El are acum câteva pasiuni inedite cu care își “omoară” timpul. Fostul pugilist a dezvăluit că pescuitul l-a însoțit încă din copilărie, iar pasiunea pentru acest hobby a rămas la fel de puternică și astăzi. An de an, Bute pornește într-o călătorie de aproape 15 ore, până într-o zonă izolată din Canada. „Ai senzația că intri într-un portal al timpului”, spune el în ProSport despre locurile sălbatice în care petrece o săptămână, fără semnal la telefon, înconjurat de o natură sălbatică.

O altă lume care îl relaxează este cea a cărților. Paulo Coelho rămâne autorul său preferat, romanele „Alchimistul”, „Unsprezece minute” sau „Veronika se hotărăște să moară” fiind lecturile la care revenea chiar și după antrenamentele epuizante din perioada sa de glorie.

Lucian Bute împărtășește și o pasiune cu Ion Țiriac: automobilismul

Fostul campion își amintește cu nostalgie de momentul în care, imediat după ce a obținut permisul de conducere, a primit cadou un Audi 80 roșu. „Eram tare mândru. Credeam că lumea este a mea”, spune Bute, care ține minte și sfatul esențial primit atunci: să fie mereu temperat la volan. De-a lungul timpului, a mai fost oprit în trafic, dar recunoaște cu sinceritate că nu viteza a fost marea problemă. Dacă Țiriac impresionează prin colecția sa impresionantă de mașini de epocă, Bute rămâne fidel modelelor moderne: „Eu unul nu sunt atras de mașinile vechi. Le prefer pe cele de azi”, mărturisește el. În schimb, recunoaște cu umor că partea mecanică nu este deloc punctul său forte: „Îmi prind urechile. Prefer să-i las pe specialiști.”

Ajuns la 45 de ani, Lucian Bute a încheiat definitiv socotelile cu boxul de mare performanță, lăsând însă în urmă o carieră remarcabilă. A apărat de nouă ori titlul mondial IBF, a adunat 32 de victorii la profesioniști, dintre care 25 prin KO, și a urcat pe podium la marile competiții ale boxului amator. Astăzi, trăiește o viață liniștită la Montreal și se bucură de micile lui pasiuni.