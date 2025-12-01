Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce se mai știe de Lucian Bute, marele campion al României. Pasiunea comună pe care o are cu miliardarul Ion Țiriac - Antena Sport

Home | Extra | Ce se mai știe de Lucian Bute, marele campion al României. Pasiunea comună pe care o are cu miliardarul Ion Țiriac

Ce se mai știe de Lucian Bute, marele campion al României. Pasiunea comună pe care o are cu miliardarul Ion Țiriac

Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 8:36

Comentarii
Ce se mai știe de Lucian Bute, marele campion al României. Pasiunea comună pe care o are cu miliardarul Ion Țiriac

Lucian Bute / Hepta

Ce se mai știe de Lucian Bute? Mulți români se întreabă. Marele campion al României s-a retras din spațiul public își duce traiul zilnic în Canada.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru mulți dintre noi, Lucian Bute rămâne unul dintre cele mai respectate nume ale boxului românesc. Stabilit la Montreal, unde administrează mai multe afaceri și își dedică timpul familiei, Bute s-a îndepărtat de lumina reflectoarelor. El are acum câteva pasiuni inedite cu care își “omoară” timpul. Fostul pugilist a dezvăluit că pescuitul l-a însoțit încă din copilărie, iar pasiunea pentru acest hobby a rămas la fel de puternică și astăzi. An de an, Bute pornește într-o călătorie de aproape 15 ore, până într-o zonă izolată din Canada. „Ai senzația că intri într-un portal al timpului”, spune el în ProSport despre locurile sălbatice în care petrece o săptămână, fără semnal la telefon, înconjurat de o natură sălbatică.

O altă lume care îl relaxează este cea a cărților. Paulo Coelho rămâne autorul său preferat, romanele „Alchimistul”, „Unsprezece minute” sau „Veronika se hotărăște să moară” fiind lecturile la care revenea chiar și după antrenamentele epuizante din perioada sa de glorie.

Lucian Bute împărtășește și o pasiune cu Ion Țiriac: automobilismul

Fostul campion își amintește cu nostalgie de momentul în care, imediat după ce a obținut permisul de conducere, a primit cadou un Audi 80 roșu. „Eram tare mândru. Credeam că lumea este a mea”, spune Bute, care ține minte și sfatul esențial primit atunci: să fie mereu temperat la volan. De-a lungul timpului, a mai fost oprit în trafic, dar recunoaște cu sinceritate că nu viteza a fost marea problemă. Dacă Țiriac impresionează prin colecția sa impresionantă de mașini de epocă, Bute rămâne fidel modelelor moderne: „Eu unul nu sunt atras de mașinile vechi. Le prefer pe cele de azi”, mărturisește el. În schimb, recunoaște cu umor că partea mecanică nu este deloc punctul său forte: „Îmi prind urechile. Prefer să-i las pe specialiști.”

Ajuns la 45 de ani, Lucian Bute a încheiat definitiv socotelile cu boxul de mare performanță, lăsând însă în urmă o carieră remarcabilă. A apărat de nouă ori titlul mondial IBF, a adunat 32 de victorii la profesioniști, dintre care 25 prin KO, și a urcat pe podium la marile competiții ale boxului amator. Astăzi, trăiește o viață liniștită la Montreal și se bucură de micile lui pasiuni.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Observator
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat” inima starului de la PSV. Foto
Fanatik.ro
Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat” inima starului de la PSV. Foto
8:21
Gigi Becali a făcut anunţul în direct: 5 jucători sunt OUT pentru următorul meci al FCSB
8:09
Gigi Becali a anunțat o mutare surpriză! Fotbalistul semnează cu FCSB!
0:11
VideoScandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: “Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?”
23:46 30 nov.
Gigi Becali a făcut praf un jucător, după Farul – FCSB 1-2: “Doarme pe teren! Bine că nu am dat bani pe el”
23:40 30 nov.
Charalambous: “Această victorie contează mult!” Ce a spus şi despre penalty-ul la Târnovanu
23:24 30 nov.
David Miculescu, prima reacţie despre accidentare: “Trag în continuare”
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 3 Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte” 4 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! 5 E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura 6 Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând