După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor! - Antena Sport

Campionul olimpic David Popovici (21 de ani) s-a implicat într-o altă campanie umanitară, după ce a strâns 105.000 de euro de ziua lui.

David Popovici a scos la licitaţie o oră de înot cu el, iar preţul de pornire este de 500 de euro.

David Popovici, o altă licitaţie. Vrea să îi ajute pe copiii cu dizabilităţi

Suma obţinută în urma licitaţiei anunţate de casa Artmark va ajunge la asociaţia Climb Again, care va ajuta mai mulţi copii cu dizabilităţi.

„Visezi să înoți alături de David Popovici, să ai o conversație tête-à-tête cu Ana Ularu sau să pășești în culisele unui film cu Micutzu Cosmin Nedelcu? Acum ai șansa să trăiești toate acestea și să susții totodată copiii cu dizabilități care urcă zilnic pereții de cățărat la Climb Again, depășind imposibilul!

Te invităm la Licitația de Toamnă Artmark, pe 21 octombrie 2025, unde generozitatea se întâlnește cu experiențele unice”, a transmis Climb Again.