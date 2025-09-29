Ce s-a întâmplat când Gigi Becali s-a dus direct la bărbatul care îi scrie pe garduri, care se autointitulează "Ivanov Nebunul" - Antena Sport

În ultima perioadă, Gigi Becali s-a confruntat cu o situaţie ciudată. Un bărbat care se autointitulează “Ivanov Nebunul” scrie pe gardurile de la Palat tot felul de mesaje bizare.

Patronul de la FCSB a dezvăluit că s-a dus direct la bărbatul cu pricina, care a amuţit când l-a văzut. Asta după ce omul scrisese pe garduri „La mulți ani, Simona Halep” și „Dumnezeu este dragoste”.

Gigi Becali, faţă în faţă cu “Ivanov Nebunul”

“E unul care scrie pe garduri, eu şterg, el scrie. Acum a dat cu o vopsea care nu se şterge. Zice că palatul e al lui, de vreo două luni stă acolo, că a plătit el palatul. Că aruncă în mine cu nu ştiu ce şi m-am dus în faţa lui. Eu m-am dus împărtăşit înainte.

M-am dus direct de la biserică la el. Cum am făcut la puşcărie, m-am împărtăşit în celulă şi după m-au eliberat. Acum m-am dus în faţa lui şi a amuţit. Luţu a zis să chemăm poliţia. Dar aici e vorba de o boală duhovnicească, are drac. N-a mai suflat, are drac.

S-a înclinat, Luţu a zis să cheme poliţia, dar omul e bolnav, are o boală mentală şi e şi îndrăcit. Crezi că dracului îi e frică? A venit poliţia, dar dacă mai chemam, îl ducea la spitalul de nebuni. Lasă, el vopseşte, noi văruim. Zice că el e împărat, nu cere niciun ban. Pune pozele cu mine acolo”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.