Cu ajutorul telefonului, Rareş Toader se motivează pe cele mai dure ritmuri de rock - Antena Sport

Campion european la aruncarea greutăţii, Rareş Toader ridică tone la antrenamente. Cu ajutorul telefonului mobil, se motivează pe cele mai dure ritmuri de muzică rock.

Cu ajutorul telefonului mobil, campionul european la aruncarea greutăţii, Rareş Toader, e la curent cu tot ce e nou în atletismul mondial. Tot tehnologia îl ajută să-şi testeze limitele.

“Mă uit pe tot ce ţine de analiza, biomica tehnicii mele. Păstrez legătura cu alte site-uri unde sunt abonat ca să învăţ anumite lucruri, în special din Statele Unite”, a spus Rareş Toader.

Telefonul şi căştile îl fac să mute munţii din loc la antrenamente: “Nu lipseşte muzica rock de la antrenamente. Îmi dă mie motivaţia necesară să ridic sute de kilograme. Warriors of the World, de exemplu”, a spus Rareş Toader.

La jocul preferat e la fel de bun ca la aruncarea greutăţii: “(Ce te joci pe telefon?) Candy Cruhs. Sunt la un nivel destul de avansat. Îmi ocupă timp când călătoresc, în special în avion”, a mai declarat Rareş Toader.