David Beckham a devenit Sir! Postare emoţionantă a legendei fotbalului englez după momentul unic - Antena Sport

David Beckham, unul dintre cei mai renumiţi fotbalişti din lume, a fost înnobilat de regele Charles, la Castelul Windsor, marţi, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale în sport şi la cauze caritabile, relatează Reuters.

Fostul căpitan al naţionalei Angliei, în vârstă de 50 de ani, a primit distincţia la reşedinţa regală, la mai bine de 20 de ani după ce i s-a acordat un alt titlu onorific regal, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale la fotbal.

UPDATE: Postare emoţionantă a lui David Beckham după ce a fost făcut Sir

“Nici nu pot începe să descriu ce zi specială este pentru mine astăzi, un băiat născut în East London, să primesc titlul de Cavaler din partea Majestății Sale Regele. Sunt cu adevărat onorat și atât de recunoscător pentru această onoare. Am avut norocul să reprezint țara noastră și am făcut-o întotdeauna cu mândrie… Iubesc Familia Regală și ceea ce înseamnă pentru oamenii nu doar din Marea Britanie, ci din întreaga lume. Niciodată nu aș fi putut visa că mi se va întâmpla asta…

“Fotbalul mi-a dat totul”

De la Ridgeway Rovers la Manchester United, la Preston North End, la Real Madrid, la LA Galaxy, la AC Milan, la Paris Saint Germain și, bineînțeles, Anglia, toate cluburile pentru care am jucat, cu cei mai buni manageri, coechipieri și fani loiali care m-au ajutat să ajung unde sunt astăzi… Le sunt atât de recunoscător tuturor… Să joc pentru țara mea va fi întotdeauna cel mai mândru moment din cariera mea… să reprezint Anglia și să fiu căpitanul țării mele a fost visul meu la 7 ani. Fotbalul mi-a dat totul și mi-a permis, de asemenea, să călătoresc de la o vârstă fragedă. Călătoriile mi-au deschis ochii asupra problemelor cu care se confruntă copiii din întreaga lume. Am avut norocul să lucrez cu organizații incredibile precum UNICEF, Fundația Regală și Fundația Regelui, care m-au învățat cât de important este să sprijinim copiii, să-i ajutăm să-și atingă potențialul și să inspirăm următoarea generație. De asemenea, am fost mândru să lucrez cu forțele noastre armate, care sacrifică atât de mult pentru noi toți…