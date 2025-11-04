David Beckham a devenit Sir! Postare emoţionantă a legendei fotbalului englez după momentul unic - Antena Sport

David Beckham, unul dintre cei mai renumiţi fotbalişti din lume, a fost înnobilat de regele Charles, la Castelul Windsor, marţi, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale în sport şi la cauze caritabile, relatează Reuters.
Fostul căpitan al naţionalei Angliei, în vârstă de 50 de ani, a primit distincţia la reşedinţa regală, la mai bine de 20 de ani după ce i s-a acordat un alt titlu onorific regal, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale la fotbal.
David Beckham a fost făcut Sir de Regele Charles
UPDATE: Postare emoţionantă a lui David Beckham după ce a fost făcut Sir
“Nici nu pot începe să descriu ce zi specială este pentru mine astăzi, un băiat născut în East London, să primesc titlul de Cavaler din partea Majestății Sale Regele. Sunt cu adevărat onorat și atât de recunoscător pentru această onoare. Am avut norocul să reprezint țara noastră și am făcut-o întotdeauna cu mândrie… Iubesc Familia Regală și ceea ce înseamnă pentru oamenii nu doar din Marea Britanie, ci din întreaga lume. Niciodată nu aș fi putut visa că mi se va întâmpla asta…
“Fotbalul mi-a dat totul”
De la Ridgeway Rovers la Manchester United, la Preston North End, la Real Madrid, la LA Galaxy, la AC Milan, la Paris Saint Germain și, bineînțeles, Anglia, toate cluburile pentru care am jucat, cu cei mai buni manageri, coechipieri și fani loiali care m-au ajutat să ajung unde sunt astăzi… Le sunt atât de recunoscător tuturor… Să joc pentru țara mea va fi întotdeauna cel mai mândru moment din cariera mea… să reprezint Anglia și să fiu căpitanul țării mele a fost visul meu la 7 ani. Fotbalul mi-a dat totul și mi-a permis, de asemenea, să călătoresc de la o vârstă fragedă. Călătoriile mi-au deschis ochii asupra problemelor cu care se confruntă copiii din întreaga lume. Am avut norocul să lucrez cu organizații incredibile precum UNICEF, Fundația Regală și Fundația Regelui, care m-au învățat cât de important este să sprijinim copiii, să-i ajutăm să-și atingă potențialul și să inspirăm următoarea generație. De asemenea, am fost mândru să lucrez cu forțele noastre armate, care sacrifică atât de mult pentru noi toți…
“Tot ce mi-am dorit a fost să-mi fac familia mândră”
Tot ce mi-am dorit dintotdeauna a fost să-mi fac familia mândră. Părinților și bunicilor mei, care au fost mereu acolo pentru mine și mi-au insuflat valorile corecte ale muncii asidue și respectului. Frumoasei mele soții, care mi-a fost alături în ultimii 28 de ani, care a fost cel mai mare susținător al meu și umărul meu pe care să plâng în momentele grele… fără ea nu aș fi avut viața pe care am avut-o. Copiilor mei frumoși, de care sunt atât de mândru și știu că aceasta este o zi de mândrie și inspirație și pentru ei. Ei sunt cea mai mare bucurie a noastră în viață și inspirația mea în fiecare zi. Vă iubesc pe toți atât de mult…
În sfârșit, mamă, tată, Victoria și copiii mei, puteți crede asta… Vă iubesc pe toți atât de mult și vă mulțumesc ❤️”, a scris David Beckham pe Instagram.
David Beckham a purtat un costum creat de soţia sa pentru ceremonia înnobilării
Beckham, un admirator de-o viaţă al familiei regale, a purtat un costum creat de soţia sa, Victoria Beckham, designer de modă şi fostă componentă a trupei pop Spice Girls.
El şi regele Charles au avut o scurtă, dar călduroasă discuţie în timpul ceremoniei, regele zâmbind şi râzând în timp ce vorbeau.
La ieşirea din ceremonie, Beckham a declarat că a plâns când a aflat că va fi numit cavaler.
„Este un moment foarte important pentru familia noastră şi este atât de special”, a declarat Beckham, glumind că nu l-ar deranja dacă copiii lui i-ar spune „sir tata”.
„Sunt foarte mândru că mi s-a acordat o onoare atât de specială. Am crescut într-un mediu foarte modest în East End-ul Londrei; mi-am dorit întotdeauna să fiu fotbalist profesionist; iar acum mă aflu aici, la Castelul Windsor, alături de cea mai importantă monarhie din lume”, a spus el, adăugând că „nu se poate mai bine de atât”.
Născut în East London, Beckham a debutat în Premier League pentru Manchester United în 1995, la doi ani după ce s-a alăturat echipei. A câştigat şase titluri de campion, două Cupe FA şi Liga Campionilor cu acest club, înainte de a juca pentru Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan şi Paris Saint-Germain.
S-a retras în 2013, cu 115 selecţii în echipa naţională a Angliei.
Cunoscut pentru loviturile libere precise şi abilitatea de a centra, Beckham a devenit, de asemenea, unul dintre cei mai de succes sportivi din punct de vedere comercial.
A colaborat cu mărci precum Adidas, Armani şi Pepsi şi este ambasador al bunăvoinţei pentru UNICEF din 2005. Conform listei Sunday Times Rich List din 2025, Beckham şi soţia sa au o avere combinată de 500 de milioane de lire sterline (671 de milioane de dolari).
