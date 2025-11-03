A murit cel mai în vârstă campion olimpic din lume. Charles Coste avea 101 ani - Antena Sport

Fostul ciclist francez Charles Coste, care a fost cel mai în vârstă campion olimpic în viaţă, a încetat din viaţă la vârsta de 101 ani, a anunţat presa franceză.
Coste, care a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1948 în proba de urmărire pe pistă, alături de Pierre Adam, Serge Blusson şi Fernand Decanali, a decedat joi.
Charles Coste a decedat la 101 ani
El a fost cel mai în vârstă medaliat cu aur olimpic din lume, după moartea gimnastei maghiare Agnes Keleti, la vârsta de 103 ani, în 2 ianuarie 2025.
Coste a fost unul dintre purtătorii torţei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, din 2024.
Palmaresul său include şi Grand Prix des Nations din 1949, o cursă contra cronometru de 140 km în care l-a învins pe italianul Fausto Coppi, campion al Turului Franţei şi al Giro d’Italia.
