Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua - Antena Sport

FCSB a primit o lovitură puternică din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a respins marți, 4 noiembrie 2025, recursul campioanei României în procesul pentru marca Steaua.

Florin Talpan a avut o reacție entuziastă după anunțarea acestei decizii și a anunțat că este gata să îi mai dea o lovitură patronului celor de la FCSB.

Adrian Căvescu: „Nu ne așteptam să se dea o decizie”

Lovitură puternică primită de Gigi Becali, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul avocaților campioanei României, în procesul privind marca Steaua.

Latifundiarul din Pipera a avut o reacție bizară după această sentință, în timp ce avocatul Adrian Căvescu a fost destul de vehement cu privire la această decizie.

„Am aflat decizia, da. A fost respins recursul nostru. Nu mă așteptam pentru că dosarul nu s-a judecat pe fond. Nouă ne-a fost respins ca lipsit de interes ca excepție. Fondul dosarului nu a fost judecat. Mergem înainte, ce să facem.