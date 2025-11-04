Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua - Antena Sport

FCSB a primit o lovitură puternică din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a respins marți, 4 noiembrie 2025, recursul campioanei României în procesul pentru marca Steaua.
Florin Talpan a avut o reacție entuziastă după anunțarea acestei decizii și a anunțat că este gata să îi mai dea o lovitură patronului celor de la FCSB.
Adrian Căvescu: „Nu ne așteptam să se dea o decizie”
Lovitură puternică primită de Gigi Becali, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul avocaților campioanei României, în procesul privind marca Steaua.
Latifundiarul din Pipera a avut o reacție bizară după această sentință, în timp ce avocatul Adrian Căvescu a fost destul de vehement cu privire la această decizie.
„Am aflat decizia, da. A fost respins recursul nostru. Nu mă așteptam pentru că dosarul nu s-a judecat pe fond. Nouă ne-a fost respins ca lipsit de interes ca excepție. Fondul dosarului nu a fost judecat. Mergem înainte, ce să facem.
Nu ne așteptam să se dea o decizie pentru că era și o contradicție. La ora 09:00 se judeca dosarul și la ora 11:00 se judeca cererea de recuzare. Deci cum? Acum se va relua procesul pentru prejudiciu unde într-adevăr este o decizie suspendată”.
Adrian Căvescu: „Nu e deloc justificată suma de 36 de milioane de euro”
„Ați văzut ce venituri au ei? 7.000 de euro pe 2025. Nu e deloc justificată suma de 36 de milioane de euro pe care o cer. Procesul este înregistrat în 2017, iar prejudiciul se referă la perioada 2003-2014.
Ei însă nu pot cere mai mult de trei pentru că intervine prescripția. După 7 ani se prescrie. Dosarul s-a depus la 1 aprilie 2017 și pot cere prejudiciul doar pe 3 ani. Așa spune Codul Civil, prescripția răspunderii civile. Codul Civil e unic, pentru toată lumea.
Plus că CSA nu a prestat servicii în domeniul fotbal în acea perioadă, în timp ce Gigi Becali a prestat doar fotbal, nu alte sporturi. Echipa de acum a CSA nu are nicio legătură cu echipa Steaua și nu poate cere prejudicii perioadei anterioare înființării sale. Nu au prestat servicii în acei 14 ani”.
„CSA va primi o sumă formată din 4 litere”
„De la UEFA nu am primit încă niciun răspuns la scrisoare. Așteptăm motivarea deciziei. Există un termen de 30 de zile, dar motivarea în procesul pentru palmares nu a venit nici acum. Sunt foarte multe dosare la ICCJ și trebuie înțeleși.
CSA va primi o sumă formată din 4 litere: zero. Prejudiciul înseamnă suma pe care ai pierdut-o. Ce pierderi au ei? Articolul 14 din Ordonanța 100 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ne dezvăluie metoda prin care se calculează un eventual prejudiciu.
Pierderea datorată acțiunilor pârâtului care e dacă tu ai avut cifră de afaceri zero?! Cu ce i-a împiedicat FCSB? Decizia de a închide secția de fotbal în 1998 le-a aparținut în totalitate. Decizia de a relua în 2017 le-a aparținut de asemenea. Procesul a început pe 1 aprilie și echipa s-a înființat pe 1 august. Știu toate datele pe de rost.
E greu de spus cât va dura procesul pentru prejudiciu. Procesul pentru anularea mărcilor care s-a finalizat acum a începutul în 2017 și suntem în 2025. Sunt 8 ani”, a declarat Adrian Căvescu pentru fanatik.ro.
- Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua
- Lovitură pentru Gigi Becali! ÎCCJ s-a pronunțat, iar Florin Talpan este în al nouălea cer
- Neluțu Varga calmează spiritele, după ce s-a cerut intrarea în insolvență a CFR-ului: „Am promis”
- Daniel Bîrligea a reacționat, după oferta din MLS anunțată de Gigi Becali: „Sunt deschis la orice”
- Valeriu Iftime, replică amuzantă pentru Gigi Becali după ce patronul FCSB-ului a spus că nu se luptă cu Botoşani