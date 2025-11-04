Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua

Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua

Daniel Işvanca Publicat: 4 noiembrie 2025, 19:45

Comentarii
Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua

Scandal Steaua - FCSB / Colaj Antena Sport

FCSB a primit o lovitură puternică din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a respins marți, 4 noiembrie 2025, recursul campioanei României în procesul pentru marca Steaua.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Talpan a avut o reacție entuziastă după anunțarea acestei decizii și a anunțat că este gata să îi mai dea o lovitură patronului celor de la FCSB.

Adrian Căvescu: „Nu ne așteptam să se dea o decizie”

Lovitură puternică primită de Gigi Becali, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul avocaților campioanei României, în procesul privind marca Steaua.

Latifundiarul din Pipera a avut o reacție bizară după această sentință, în timp ce avocatul Adrian Căvescu a fost destul de vehement cu privire la această decizie.

„Am aflat decizia, da. A fost respins recursul nostru. Nu mă așteptam pentru că dosarul nu s-a judecat pe fond. Nouă ne-a fost respins ca lipsit de interes ca excepție. Fondul dosarului nu a fost judecat. Mergem înainte, ce să facem. 

Reclamă
Reclamă

Nu ne așteptam să se dea o decizie pentru că era și o contradicție. La ora 09:00 se judeca dosarul și la ora 11:00 se judeca cererea de recuzare. Deci cum? Acum se va relua procesul pentru prejudiciu unde într-adevăr este o decizie suspendată”.

Adrian Căvescu: „Nu e deloc justificată suma de 36 de milioane de euro”

„Ați văzut ce venituri au ei? 7.000 de euro pe 2025. Nu e deloc justificată suma de 36 de milioane de euro pe care o cer. Procesul este înregistrat în 2017, iar prejudiciul se referă la perioada 2003-2014. 

Ei însă nu pot cere mai mult de trei pentru că intervine prescripția. După 7 ani se prescrie. Dosarul s-a depus la 1 aprilie 2017 și pot cere prejudiciul doar pe 3 ani. Așa spune Codul Civil, prescripția răspunderii civile. Codul Civil e unic, pentru toată lumea. 

Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"
Reclamă

Plus că CSA nu a prestat servicii în domeniul fotbal în acea perioadă, în timp ce Gigi Becali a prestat doar fotbal, nu alte sporturi. Echipa de acum a CSA nu are nicio legătură cu echipa Steaua și nu poate cere prejudicii perioadei anterioare înființării sale. Nu au prestat servicii în acei 14 ani”.

„CSA va primi o sumă formată din 4 litere”

„De la UEFA nu am primit încă niciun răspuns la scrisoare. Așteptăm motivarea deciziei. Există un termen de 30 de zile, dar motivarea în procesul pentru palmares nu a venit nici acum. Sunt foarte multe dosare la ICCJ și trebuie înțeleși. 

CSA va primi o sumă formată din 4 litere: zero. Prejudiciul înseamnă suma pe care ai pierdut-o. Ce pierderi au ei? Articolul 14 din Ordonanța 100 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ne dezvăluie metoda prin care se calculează un eventual prejudiciu. 

Pierderea datorată acțiunilor pârâtului care e dacă tu ai avut cifră de afaceri zero?! Cu ce i-a împiedicat FCSB? Decizia de a închide secția de fotbal în 1998 le-a aparținut în totalitate. Decizia de a relua în 2017 le-a aparținut de asemenea. Procesul a început pe 1 aprilie și echipa s-a înființat pe 1 august. Știu toate datele pe de rost. 

E greu de spus cât va dura procesul pentru prejudiciu. Procesul pentru anularea mărcilor care s-a finalizat acum a începutul în 2017 și suntem în 2025. Sunt 8 ani”, a declarat Adrian Căvescu pentru fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Observator
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Gigantul spaniol care vrea să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde euro. Cine se află, de fapt, în spatele Telefónica
Fanatik.ro
Gigantul spaniol care vrea să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde euro. Cine se află, de fapt, în spatele Telefónica
19:42
“Am îmbătrânit 10 ani” Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off!
19:02
Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua
19:00
Seară imperială în UCL (LIVE SCORE). Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern, capete de afiș. Man joacă și el
18:37
BREAKING NEWSLovitură pentru Gigi Becali! ÎCCJ s-a pronunțat, iar Florin Talpan este în al nouălea cer
18:30
Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios în „Bătălia sexelor”
18:19
Stefano Pioli, demis de Fiorentina, după ce formaţia viola a devenit “lanterna” clasamentului în Serie A
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 4 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 5 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”