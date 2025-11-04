"Am îmbătrânit 10 ani" Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 4 noiembrie 2025, 19:42

Laszlo Dioszegi / AntenaSport

Sepsi a învins-o în deplasare, cu 2-1, pe Voluntari, iar la finalul partidei patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, a dat declaraţii.

Cu această victorie, Sepsi a urcat pe loc de play-off în Liga a 2-a. Sepsi e pe 5, cu 23 de puncte, la egalitate cu ASA Târgu Mureş şi Steaua, echipă care nu are drept de promovare în prima ligă.

Laszlo Dioszegi crede că FCSB va fi în play-off în prima ligă

Învingătorii au marcat prin Haruţ (minutul 4, penalty) şi Oberlin (minutul 25). Pentru FC Voluntari a înscris Guţea, în minutul 47.

“După multă chinuială, după multe etape în care am fost dezamăgit, iată că a sosit momentul când suntem în primii 6.

(n.r: E greu în Liga a 2-a?) E foarte greu în Liga a 2-a, eu sincer nu mă aşteptam să fie atât de greu. Astăzi vreau să felicit jucătorii pentru atitudine.

(n.r: Se vede drumul înapoi în Liga 1) E prea mult să vorbim de drumul spre prima ligă. Estenţial este că am câştigat la un contracandidat şi atitudinea jucătorilor spune multe.

Am îmbătrânit minim 10 ani în această jumătate de an de când am retrogradat. Scorul de astăzi îmi dă o fericire mare, îmi dă speranţe mari că o să reuşim să intrăm în primele 6 şi după aia vedem ce se întâmplă.

“FCSB o să fie în primele 6, CFR nu prea are şanse să fie în play-off”

Ne e dor de prima ligă, să jucăm cu echipe bine cotate şi să mergem pe stadioane unde să producem şi noi surprize. Corvinul a luat un avans considerabil. Corvinul e cu un picior în prima ligă. Locul 2 e de “vânzare”, o să fie o luptă foarte mare între FC Bihor, Târgu Mureş, Poli Iaşi, mai sunt câteva echipe care pot produce surprize.

(n.r: Vă vine să credeţi că fix în anul în care nu sunteţi în Liga 1 FCSB şi CFR sunt în afara play-off-ului?) Nu-mi vine să cred. Chiar urmăresc prima ligă. Sunt surprins de ce joacă CFR. FCSB a început să joace fotbal, cred că FCSB o să fie în primii 6, dar cum văd eu CFR nu prea are multe şanse să fie în play-off.

(n.r: despre Botoşani) Botoşani are un antrenor foarte bun, a fost antrenor şi la noi, mă mândresc cu el. Pot să spun că e o echipă robustă şi luptătoare. Cred că merită cu prisosinţă. 90% e în play-off, la titlu nu poate să aibă pretenţii mari”, a declarat Laszlo Dioszegi după fluierul de final al meciului Voluntari – Sepsi 1-2.

