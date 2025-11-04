"Am îmbătrânit 10 ani" Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off! - Antena Sport

Sepsi a învins-o în deplasare, cu 2-1, pe Voluntari, iar la finalul partidei patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, a dat declaraţii.

Cu această victorie, Sepsi a urcat pe loc de play-off în Liga a 2-a. Sepsi e pe 5, cu 23 de puncte, la egalitate cu ASA Târgu Mureş şi Steaua, echipă care nu are drept de promovare în prima ligă.

Laszlo Dioszegi crede că FCSB va fi în play-off în prima ligă

Învingătorii au marcat prin Haruţ (minutul 4, penalty) şi Oberlin (minutul 25). Pentru FC Voluntari a înscris Guţea, în minutul 47.

“După multă chinuială, după multe etape în care am fost dezamăgit, iată că a sosit momentul când suntem în primii 6.

(n.r: E greu în Liga a 2-a?) E foarte greu în Liga a 2-a, eu sincer nu mă aşteptam să fie atât de greu. Astăzi vreau să felicit jucătorii pentru atitudine.