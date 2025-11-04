Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios în „Bătălia sexelor” - Antena Sport

Numărul unu mondial Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios într-un meci demonstrativ „Battle of the Sexes” în Emiratele Arabe Unite, la sfârşitul acestui an.

Belarusa Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, şi australianul Kyrgios, în vârstă de 30 de ani, clasat pe locul 652 în lume, se vor înfrunta în Coca-Cola Arena din Dubai, în data de 28 decembrie.

Sabalenka, câştigătoare a patru turnee de Grand Slam, este deţinătoarea trofeului US Open.

Kyrgios, care a atins cel mai înalt nivel al carierei sale în 2016, ocupând locul 13, a jucat doar cinci meciuri în acest an, după ce s-a recuperat în urma unei accidentări grave la încheietura mâinii, care l-a ţinut departe de teren timp de 18 luni.

El nu a mai jucat în circuit de când a pierdut în turul al doilea al Miami Open, în martie.