"Se desființează echipa!" Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul - Antena Sport

CS Tunari se retrage din Liga 2-a. În această dimineață a avut loc o ședință la CS Tunari, iar concluzia a fost desființarea echipei, anunţă prosport.ro. Decizia a fost anunţată de primarul Cristian Niculae, care a mers în vestiarul echipei şi a discutat cu toţi cei implicaţi la club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii și staff-ul de la CS Tunari au cel puțin două luni de restanțe financiare în acest moment. Cum situaţia era una dificilă financiar, Constantin Budescu a plecat şi el. Şi-a reziliat contractul cu CS Tunari încă de săptămâna trecută.

CS Tunari se află pe locul 21 în Liga 2, cu 12 meciuri jucate, formaţia a strâns 7 puncte.

Ce făcea Constantin Budescu în timp ce echipa lui, CS Tunari, era învinsă

În timp ce Tunari pierdea acasă cu Reşiţa, Constantin Budescu se afla pe plajă, în Vama Veche. Budescu a postat imagini de pe litoral pe contul lui de Instagram. La fel ca în meciul trecut, pe care Tunari l-a pierdut cu 3-1 cu CS Dinamo, Budescu nu s-a aflat în lot nici la partida cu Reşiţa. În 7 partide în care a jucat pentru Tunari în acest sezon Constantin Budescu a marcat un singur gol. “Budi” a marcat din penalty la debutul său la Tunari, în victoria cu 2-1 cu Voluntari.