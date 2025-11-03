Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Se desființează echipa!" Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul

“Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul

Radu Constantin Publicat: 3 noiembrie 2025, 13:44

Comentarii
Se desființează echipa! Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul

CS Tunari se retrage din Liga 2-a. În această dimineață a avut loc o ședință la CS Tunari, iar concluzia a fost desființarea echipei, anunţă prosport.ro. Decizia a fost anunţată de primarul Cristian Niculae, care a mers în vestiarul echipei şi a discutat cu toţi cei implicaţi la club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii și staff-ul de la CS Tunari au cel puțin două luni de restanțe financiare în acest moment. Cum situaţia era una dificilă financiar, Constantin Budescu a plecat şi el. Şi-a reziliat contractul cu CS Tunari încă de săptămâna trecută.

CS Tunari se află pe locul 21 în Liga 2, cu 12 meciuri jucate, formaţia a strâns 7 puncte.

Ce făcea Constantin Budescu în timp ce echipa lui, CS Tunari, era învinsă

În timp ce Tunari pierdea acasă cu Reşiţa, Constantin Budescu se afla pe plajă, în Vama Veche. Budescu a postat imagini de pe litoral pe contul lui de Instagram. La fel ca în meciul trecut, pe care Tunari l-a pierdut cu 3-1 cu CS Dinamo, Budescu nu s-a aflat în lot nici la partida cu Reşiţa. În 7 partide în care a jucat pentru Tunari în acest sezon Constantin Budescu a marcat un singur gol. “Budi” a marcat din penalty la debutul său la Tunari, în victoria cu 2-1 cu Voluntari.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Observator
Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto
13:46
Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY
13:37
Doliu în fotbalul românesc! A murit Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei
13:37
VIDEOLuka Doncic, primul triple double al sezonului, pentru LA Lakers
13:28
O altă revenire importantă la FCSB înaintea meciului cu Basel din Europa League
13:26
Programul etapei a 17-a a Ligii 1! Când se joacă CFR – Rapid, Botoşani – Dinamo şi FCSB – Petrolul
13:12
FotoCererea în căsătorie inedită a lui Charles Leclerc: “Tati vrea să se căsătorească cu tine”
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 4 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Lupta încinsă pentru locul secund. Comentariul lui Adrian Georgescu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”