Ion Ţiriac a dat 1 milion de euro pe un capriciu. Mitică Dragomir: "E ca o scobitoare pentru el" - Antena Sport

Ion Ţiriac nu se uită la bani atunci când este să-şi satisfacă poftele. Afaceristul a dat nu mai puţin de 1 milion de euro, pe trei maşini de colecţie cumpărate. Este vorba de trei Bentley-uri, dintr-o colecţie în care doar patru autovehicule erau disoponibile în întreaga lume.

Mitică Dragomir a comentat pentru Fanatik.ro că pentru Ion Ţiriac acest milion de euro dat pe un capriciu, nu înseamnă nimic, la ce avere colosală are. „Pentru el este o nimica toată. Ăsta e băiat deștept. Și e ca o scobitoare pentru el, una, nu trei, o pioneză dintr-un pachet, atât”, a spus fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Ce avere ar avea Ion Ţiriac, potrivit lui Mitică Dragomir

Potrivit Forbes, care a făcut un clasament recent, profesorii Ion Stoica și Matei Zaharia sunt cei mai bogaşi români şi și-au dublat averea față de anul trecut, ajungând la o cifră uluitoare, de 2,5 miliarde de dolari fiecare. Matei Zaharia, la doar 40 de ani, și Ion Stoica, la 61 de ani, cofondatorii Databricks, o companie globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, se află pe poziția 1.462 între miliardarii din întreaga lume. Ion Ţiriac este doar pe locul 3, aflându-se, conform Forbes, la 200 de milioane de dolari distanță, fiind creditat cu o avere de 2,3 miliarde de dolari (e al 1.724-lea miliardar al planetei). Mitică Dragomir e sigur că averea lui Ţiriac e de-a dreptul fabuloasă, şi poate să depăşească chiar trei miliarde de dolari: „este om de două-trei miliarde, nu de un miliard”. Fostul șef LPF crede că suma totală investită de Ţiriac pe cele trei mașini se ridică la 1,2 milioane de euro: „Pentru el e un nasture la cămașă”.

Mitică Dragomir crede că Ţiriac era bun de preşedinte al României

Ţiriac a fost întrebat recent dacă intenţionează să candideze la cea mai înaltă funcţie în stat. El a infirmat interesul, dar Mitică Dragomir crede că Ţiriac ar fi fost un preşedinte de top şi l-a asemănat cu Donald Trump. „Dacă îl aveam pe Țiriac, ține minte, se lua la trântă cu toată conducerea Uniunii Europene. Îi punea la punct pe toți. Era cel mai bun. Un fel de Trump al Europei, un colos”, a mai afirmat fostul șef al LPF.

Ce valoarea are colecţia auto a lui Ion Ţiriac?

Chiar dacă a refuzat să spună câţi bani a investit în maşini, colecţia lui Ion Ţiriac e estimată undeva la 100 de milioane de euro. Colecția reunește în prezent peste 170 de automobile și motociclete rare și istorice, dintr-un total de aproximativ 400 de unități deținute de Ion Țiriac. Modelele variază de la vehicule fabricate la sfârșitul secolului al XIX-lea (cel mai vechi fiind un Hurtu 3 1/2 Quadricycle din 1899) până la mașini sport moderne și de lux, acoperind mărci precum Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Jaguar, Cadillac, Ferrari, Aston Martin, Maserati, Ford, Chevrolet și altele.