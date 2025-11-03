Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului - Antena Sport

Home | Extra | Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului

Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului

Radu Constantin Publicat: 3 noiembrie 2025, 9:36

Comentarii
Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului

Mircea Lucescu, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Mircea Lucescu a strâns sume frumoase ca antrenor, iar banii din fotbal au fost reinvestit de actualul seţecioner al României în mai multe afaceri, care i-au adus în conturi o avere fabuloasă. Mircea Lucescu derulează în prezent afaceri estimate la 30 milioane de euro!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O legendă a fotbalului românesc, Mircea Lucescu se remarcă la nivel mondial ca fiind unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria ”sportului rege”, aflat pe o listă selectă din care mai fac parte nume sonore ca Alex Ferguson sau Pep Guardiola, potrivit dailymail.co.uk.

Selecționerul României se descurcă bine și în zona de business. Lucescu deține mai multe terenuri valoroase în diverse zone din ţară și a investit în proiecte imobiliare de succes. Unul dintre aceste proiecte, numit Rahmaninov 38, este situat în zona Floreasca din București, în apropierea lacului. Clădirea, care are opt etaje și 32 de apartamente, are o valoare de peste 10 milioane de euro. Cel mai ieftin apartament este cotat la 250.000 de euro, în timp ce un penthouse de la ultimul etaj a fost vândut pentru 1,2 milioane de euro! Numai locul de parcare aferent a costat 50.000 de euro!

În 2020, împreună cu omul de afaceri Dimciu Tașu, a dezvoltat un complex imobiliar în zona Lacului Morii din Sectorul 6, care cuprinde 200 de apartamente, spații comerciale și birouri, conform Profit.ro.

Ce firme are Mircea Lucescu

Mircea Lucescu gestionează, direct sau indirect, participații în două companii românești, cu cifre de afaceri de ordinul milioanelor de euro. Afaceri care l-au propulsat pe Mircea Lucescu în rândul celor mai bogaţi români din sport.  Încă din 2016, Mircea Lucescu a preluat aproape jumătate din părțile sociale (49,9%) ale firmei de dezvoltare și promovare imobiliară Lake Tower SRL, înființată în 2013. Între timp, raportat la anul 2023, Lucescu deține aproape 60% din acțiunile companiei. Lake Tower SRL activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare. Firma construiește și vinde apartamente, birouri și spații comerciale. Conform celor mai noi date care sunt publice, în 2023 firma a raportat o cifră de afaceri de 17,6 milioane de lei, iar profitul a fost de circa 6,5 milioane de lei. Cu un an înainte, profitul a fost de 30 de milioane de lei, potrivit termene.ro. O altă companie românească unde Lucescu investeştete este compania Romradiatoare SA, cu sediul în Brașov. Aici selecţionerul României deține un pachet de 16,5% din acțiuni.

Reclamă
Reclamă

Mircea Lucescu are propria companie de dezvoltare imobiliară

Banii cei mai mulţi, Mircea Lucescu i-a făcut în imobiliare. În 2016, actualul selecţioner al României a lansat propria companie de dezvoltare imobiliară, Lakeside View SRL. Prin această companie, dar şi prin Lake Tower SRL, Lucescu a ridicat cele mai importante ansambluri imobiliare.

Mircea Lucescu pregăteşte un nou proiect imobiliar

Ajuns la 80 de ani, Mircea Lucescu nu renunţă la extiderea afacerilor. Conform informațiilor analizate de publicația economică Profit.ro, Lucescu pregătește cel mai amplu proiect rezidențial de până acum, pe care l-a inițiat pe cont propriu. Astfel, el va ridica un nou ansamblu, pe un teren de 11.716 metri pătrați, situat în Sectorul 6 al Capitalei. Locația, situată pe strada Lacul Morii nr. 5-11, se află în vecinătatea primului său proiect imobiliar, Lake House, finalizat în 2022. Investiţia se va ridica la 17.5 milioane de euro

Selecţionerul României a devenit acţionar şi la Purcari

Recent, Mircea Lucescu a devenit acționar minoritar la Purcari, producător de vinuri, unde ocupă şi rol de ambasador al companiei. „Este un privilegiu să-l avem pe Mircea Lucescu alături de noi. El este un prieten vechi al nostru şi îmi face o mare bucurie să putem anunţa oficial această colaborare. Valorile sale – excelenţa, dedicarea şi capacitatea de a inspira – sunt perfecte pentru a reprezenta brandul nostru. Colaborarea dintre Purcari şi Mircea Lucescu va fi marcată printr-o serie de iniţiative care vor sublinia valorile comune ale excelenţei şi inovaţiei, reflectând atât succesul internaţional al vinurilor Purcari, cât şi cariera extraordinară a domnului Lucescu”, spune Victor Bostan, CEO & Fondator Purcari Wineries.

Blocarea intersecțiilor din București se amendează cu până la 2.000 de lei. Puțini știu regulaBlocarea intersecțiilor din București se amendează cu până la 2.000 de lei. Puțini știu regula
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă
Observator
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă
Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să ieși la Kennet Andersson” / „Bă, m-ați înnebunit, terminați!”
Fanatik.ro
Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să ieși la Kennet Andersson” / „Bă, m-ați înnebunit, terminați!”
10:13
Marius Şumudică: “Nu cred că a făcut Pancu schimbările! CFR s-a sabotat singură”
9:54
Intră milioanele de euro în conturile CFR Cluj. Ioan Varga: “Vine cea mai bună veste”
9:51
Rădoi a acuzat arbitrajul după Craiova – Rapid 2-2: “Trebuie să intervină altcineva”! “Săgeţi” către giuleşteni
9:12
Harry Kane şi-a decis viitorul după ce Barcelona a “pus pe masă” 65 de milioane de euro pentru transferul lui!
8:41
Ilie Dumitrescu i-a reamintit lui Prunea faza în care Suedia a egalat România, în 1994! Reacţia fostului portar
8:19
Florin Prunea l-a făcut praf pe centralul Marcel Bîrsan, după Craiova – Rapid 2-2: “Te scoate din minţi”
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 4 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Daniel Opriţa a sărit la scandal după ce Steaua a pierdut în Ghencea. Penalty executat mult peste poartă
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”