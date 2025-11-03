Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului - Antena Sport

Mircea Lucescu a strâns sume frumoase ca antrenor, iar banii din fotbal au fost reinvestit de actualul seţecioner al României în mai multe afaceri, care i-au adus în conturi o avere fabuloasă. Mircea Lucescu derulează în prezent afaceri estimate la 30 milioane de euro!

O legendă a fotbalului românesc, Mircea Lucescu se remarcă la nivel mondial ca fiind unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria ”sportului rege”, aflat pe o listă selectă din care mai fac parte nume sonore ca Alex Ferguson sau Pep Guardiola, potrivit dailymail.co.uk.

Selecționerul României se descurcă bine și în zona de business. Lucescu deține mai multe terenuri valoroase în diverse zone din ţară și a investit în proiecte imobiliare de succes. Unul dintre aceste proiecte, numit Rahmaninov 38, este situat în zona Floreasca din București, în apropierea lacului. Clădirea, care are opt etaje și 32 de apartamente, are o valoare de peste 10 milioane de euro. Cel mai ieftin apartament este cotat la 250.000 de euro, în timp ce un penthouse de la ultimul etaj a fost vândut pentru 1,2 milioane de euro! Numai locul de parcare aferent a costat 50.000 de euro!

În 2020, împreună cu omul de afaceri Dimciu Tașu, a dezvoltat un complex imobiliar în zona Lacului Morii din Sectorul 6, care cuprinde 200 de apartamente, spații comerciale și birouri, conform Profit.ro.

Ce firme are Mircea Lucescu

Mircea Lucescu gestionează, direct sau indirect, participații în două companii românești, cu cifre de afaceri de ordinul milioanelor de euro. Afaceri care l-au propulsat pe Mircea Lucescu în rândul celor mai bogaţi români din sport. Încă din 2016, Mircea Lucescu a preluat aproape jumătate din părțile sociale (49,9%) ale firmei de dezvoltare și promovare imobiliară Lake Tower SRL, înființată în 2013. Între timp, raportat la anul 2023, Lucescu deține aproape 60% din acțiunile companiei. Lake Tower SRL activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare. Firma construiește și vinde apartamente, birouri și spații comerciale. Conform celor mai noi date care sunt publice, în 2023 firma a raportat o cifră de afaceri de 17,6 milioane de lei, iar profitul a fost de circa 6,5 milioane de lei. Cu un an înainte, profitul a fost de 30 de milioane de lei, potrivit termene.ro. O altă companie românească unde Lucescu investeştete este compania Romradiatoare SA, cu sediul în Brașov. Aici selecţionerul României deține un pachet de 16,5% din acțiuni.