Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! - Antena Sport

Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare!

Radu Constantin Publicat: 3 noiembrie 2025, 12:33

Sursa foto: Profimedia

Un caz zguduie lumea gimnasticii, de această dată din Franţa. La finalul lunii octombrie, în Nice, a avut loc procesul a doi foști antrenori de gimnastică ai clubului Cavigal. Yohan Lefevre și Violeta Damian – care au format un cuplu – sunt cercetaţi pentru lucruri greu de imaginat că pot exista în gimnastică.

Antrenorul Yohan Lefevre este cercetat pentru violență, hărțuire sexuală și abuz sexual. Pentru el s-au cerut 2 ani de închisoare! Românca Violeta Damian este cercetată pentru violență. Pentru ea, s-au cerut 18 luni cu suspendare.

“Dacă te sărut, o să le spui părinţilor tăi?”, a întrebat într-o zi antrenorul una dintre eleve. Potrivit publicaţiei www.ouest-france.fr, el şi-a justificat întrebarea pentru a verifica ce fel de sentimente are tânăra pentru el. O altă gimnastă susţine că a fost atinsă sexual de antrenor, şi chiar a fost sărutată pe gât după ce i-a atins zonele intime. Totodată, Violeta Damian este acuzată de o sportivă că a tras-o de păr, lovit-o şi băgat-o cu capul într-un vas.

“Gimnastica nu este un domeniu în care legea nu există, nimic nu justifică violenţa fizică. Indiferent de şcoală, fie ea franceză sau română”, a declarat Mathieu Riberolles, avocatul Federaţiei Franceze în această speţă.

Violeta Damian a fost antrenată de Nadia Comăneci şi a fost printre primele antrenoare de gimanistică din România care au plecat în Franţa.

