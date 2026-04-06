David Popovici a lansat o nouă campanie de donaţii pentru copii

Marele campion David Popovici, ambasador Hope and Homes for Children, îşi mobilizează din nou susţinătorii pentru cauza copiilor vulnerabili: campionul olimpic şi-a propus să strângă din donaţii individuale 50.000 de euro până pe 15 aprilie.
Suma este destinată îngrijirii celor 12 copii care cresc în casa familială construită de Hope and Homes for Children în Sectorul 4 al Capitalei.
David Popovici lansează o nouă campanie de donaţii pentru copii
Sportivul îşi îndeamnă susţinătorii să doneze lunar pentru copiii aflaţi în grija fundaţiei, pentru a le oferi un dar mai important decât orice: stabilitate şi siguranţa că cineva este acolo, constant, pentru ei.
Apelul lui David vine după vizita pe care sportivul le-a făcut-o sâmbăta trecută celor 12 copii, în locuinţa construită pentru ei de Hope and Homes for Children, unde au gătit şi au mâncat împreună.
Casa familială găzduieşte 12 adolescenţi cu vârste între 13 şi 18 ani, ambiţioşi şi dornici să îşi croiască propriul viitor. Şase dintre ei practică judo de performanţă, cu rezultate la campionate naţionale şi regionale.
Toţi copiii beneficiază de sprijin din partea fundaţiei pentru a face faţă cerinţelor şcolare şi sunt îndrumaţi către practicarea sporturilor sau a altor activităţi care îi ajută să se dezvolte.
”De fiecare dată când vizitez o casă familială, mă bucur că acei copii au în sfârşit un acasă al lor, dar sunt conştient că acasă nu înseamnă doar un acoperiş şi o masa caldă. Înseamnă oameni care au grijă unii de alţii, siguranţă şi încredere în viitor. Copiii cu care am petrecut câteva ore în acest weekend practică judo, unii dintre ei sunt campioni naţionali.
Ceilalţi îşi descoperă alte pasiuni. Unii au nevoie de terapie sau de meditaţii. Mi-aş dori ca aspectele acestea, care îi ajută să se dezvolte, să nu le lipsească nici în viitor. Pentru asta, au nevoie să-i sprijinim constant, ca într-o familie. Pentru că niciun copil nu ar trebui să se simtă singur.”, a spus David Popovici.
Cei care îşi doresc să i se alăture lui David Popovici o pot face printr-o donaţie, în perioada 6-15 aprilie, pe pagina de campanie: www.hopeandhomes.ro/david
David Popovici este Ambasador Hope and Homes for Children din luna aprilie, 2023. Campionul olimpic se implică anual în campanii de strângere de fonduri, care ajută fundaţia să construiască noi case familiale şi să le ofere copiilor din sistemul de protecţie o îngrijire adaptată nevoilor lor şi şanse la un viitor mai sigur.
- Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu
- Ce este ECMO. Mircea Lucescu va fi supus unei intervenţii care implică montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă
- “Să întoarcem spatele conflictelor” Ion Ţiriac Jr, discurs manifest din România, pentru 110 ţări!
- Anunţ de ultimă oră făcut de Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu: “Întâlnire complexă a personalului medical”
- Campionii României, alături de Mircea Lucescu. Simona Halep, mesaj din toată inima pentru “Il Luce”