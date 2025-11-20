Diana Ciucă, de patru ani portar la Rapid, nu se desparte de telefon până la startul meciurilor - Antena Sport

Portărița de la handbal a Rapidului nu intră pe teren până nu își face încălzirea pe melodiile preferate, așa că nu se desparte de telefon până la startul meciurilor. Ea se laudă și cu cel mai mare grup de WhatsApp.

Diana Ciucă e de patru ani portar la Rapid, iubește somnul, iar telefonul o ajută mereu să se trezească. Și dacă ar vorbi cu el: “Cred că ar avea diferite personalități, dar probabil cel mai mult ar spune: «Mai dormi mult?»“.

Diana nu și-a botezat telefonul, dar știe cum l-ar striga: “Unde ești? Unde mi-e telefonul? Așa i-aș pune numele“. Portărița Rapidului n-a stat pe gânduri când a ales aplicația ei favorită: “WhatsApp, pentru că mă ține conectată. Am grup cu familia, cu toată familia, și partea logodnicului, și partea mea. Consider că e un grup funny“.

Cu ajutorul telefonului, Diana și-a transformat și antrenamentele într-o joacă: “Am câteva aplicații care sunt cu joculețe interactive, de memorie, de concentrare și o folosesc și în felul ăsta pentru antrenament“.

Înaintea meciurilor, ea nu se desparte de telefon, pentru că are un ritual: “Am o rutină de undeva 10-15 minute, în care îmi place să ascult muzică și să mă încălzesc pe ritm. Una care nu lipsește niciodată e cea de la Pitbull, cu Time Of Our Lives, pot să spun că e și o manea acolo sigur, da, apoi urmează Shakira“.