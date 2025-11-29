Lovitura pe care Guardiola vrea să o dea pe piaţa transferurilor! City ar putea plăti 100 de milioane de lire - Antena Sport

Manchester City l-a transformat pe mijlocaşul englez Elliot Anderson în una dintre principalele sale ţinte în 2026.

Daily Mail a precizat că oficialii de la City, inclusiv directorul de fotbal Hugo Viana şi managerul Pep Guardiola, sunt mari admiratori ai jucătorului de 23 de ani, iar scouterii lor au fost prezenţi în tribune la recentele meciuri ale Nottingham Forest.

Guardiola îl vrea neapărat pe Elliot Anderson

Forest va respinge orice ofertă în ianuarie, dar o vânzare înainte de Cupa Mondială de la vara viitoare este posibilă, mai ales dacă ofertele se apropie de 100 de milioane de lire sterline la City Ground.

Potrivit unor surse din Premier League, va fi nevoie de o sumă de peste 80 de milioane de lire sterline pentru a-l transfera.

Daily Mall susţine că prioritatea imediată a echipei City este să acopere zonele laterale în perioada de transferuri din ianuarie, iar Antoine Semenyo de la Bournemouth, disponibil la 65 de milioane de lire sterline, este luat în considerare.