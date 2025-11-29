Lovitura pe care Guardiola vrea să o dea pe piaţa transferurilor! City ar putea plăti 100 de milioane de lire - Antena Sport

Închide meniul
Lovitura pe care Guardiola vrea să o dea pe piaţa transferurilor! City ar putea plăti 100 de milioane de lire

Publicat: 29 noiembrie 2025, 11:16

Pep Guardiola / Profimedia Images

Manchester City l-a transformat pe mijlocaşul englez Elliot Anderson în una dintre principalele sale ţinte în 2026.

Daily Mail a precizat că oficialii de la City, inclusiv directorul de fotbal Hugo Viana şi managerul Pep Guardiola, sunt mari admiratori ai jucătorului de 23 de ani, iar scouterii lor au fost prezenţi în tribune la recentele meciuri ale Nottingham Forest.

Guardiola îl vrea neapărat pe Elliot Anderson

Forest va respinge orice ofertă în ianuarie, dar o vânzare înainte de Cupa Mondială de la vara viitoare este posibilă, mai ales dacă ofertele se apropie de 100 de milioane de lire sterline la City Ground.

Potrivit unor surse din Premier League, va fi nevoie de o sumă de peste 80 de milioane de lire sterline pentru a-l transfera.

Daily Mall susţine că prioritatea imediată a echipei City este să acopere zonele laterale în perioada de transferuri din ianuarie, iar Antoine Semenyo de la Bournemouth, disponibil la 65 de milioane de lire sterline, este luat în considerare.

Dar versatilitatea lui Anderson este atractivă pentru City în ceea ce priveşte identificarea următorului mare transfer pentru mijlocul terenului. Adam Wharton a fost luat în considerare anterior, dar oficialii de la City îl preferă acum pe Anderson în locul mijlocaşului de la Crystal Palace.

Oficialii de la City sunt conştienţi că atât Liverpool, cât şi Manchester United vor fi interesate de Anderson şi există sentimentul că un jucător care va fi probabil titular în naţionala Angliei pentru mai mulţi ani este prea bun pentru a fi lăsat să scape.

Zvonurile despre revenirea lui Anderson la Newcastle, care a fost nevoit să-l vândă la Forest pentru 35 de milioane de lire sterline pentru a evita o deducere de puncte PSR în 2024, sunt puţin probabil să se concretizeze.

Preţul de 80-100 de milioane de lire sterline depăşeşte posibilităţile actuale ale clubului.

