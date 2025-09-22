David Popovici a strâns o sumă uriaşă pentru viitorii campioni! "Sunt profund recunoscător" - Antena Sport

David Popovici a demonstrat din nou că este un mare campion şi în afara bazinului. Alături de Hope and Homes for Children, David a adunat o sumă uriaşă pentru viitorii campioni ai României.
Cadourile primite de ziua în care a împlinit 21 de ani au fost transformate în burse pentru viitorii campioni. Pe 22 septembrie, s-a încheiat cu succes campania începută pe 15 septembrie.
David Popovici a strâns o sumă uriaşă pentru viitorii campioni
Peste 1300 de oameni au donat sume importante pentru viitorii campioni, astfel că s-a adunat importanta sumă de 105.900 de euro, care va fi direcţionată către programul Bursele DAR.
“Sunt profund recunoscător pentru generozitatea tuturor celor care au ales să se alăture acestei cauze. Împreună, am arătat că performanța se clădește cu oameni și că viitorii campioni ai României se pot baza pe încrederea și sprijinul nostru.
Mulțumesc fiecăruia dintre voi – fiecare donație, fiecare gest a contat enorm, la fel cum în natație o sutime de secundă poate face diferența între concurenți.”, a fost reacţia lui David Popovici.
În total, în 27 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 44.100 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 78 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 131 de case familiale, cu 7.650 de copii scoși din orfelinate și peste 2.000 reintegrați în familia naturală sau extinsă.
