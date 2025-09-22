David Popovici a strâns o sumă uriaşă pentru viitorii campioni! "Sunt profund recunoscător" - Antena Sport

David Popovici a demonstrat din nou că este un mare campion şi în afara bazinului. Alături de Hope and Homes for Children, David a adunat o sumă uriaşă pentru viitorii campioni ai României.

Cadourile primite de ziua în care a împlinit 21 de ani au fost transformate în burse pentru viitorii campioni. Pe 22 septembrie, s-a încheiat cu succes campania începută pe 15 septembrie.

David Popovici a strâns o sumă uriaşă pentru viitorii campioni

Peste 1300 de oameni au donat sume importante pentru viitorii campioni, astfel că s-a adunat importanta sumă de 105.900 de euro, care va fi direcţionată către programul Bursele DAR.

“Sunt profund recunoscător pentru generozitatea tuturor celor care au ales să se alăture acestei cauze. Împreună, am arătat că performanța se clădește cu oameni și că viitorii campioni ai României se pot baza pe încrederea și sprijinul nostru.

Mulțumesc fiecăruia dintre voi – fiecare donație, fiecare gest a contat enorm, la fel cum în natație o sutime de secundă poate face diferența între concurenți.”, a fost reacţia lui David Popovici.