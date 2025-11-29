Max Verstappen şi-a înţepat rivalii, înaintea MP din Qatar: “Dacă eram la McLaren, s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă” - Antena Sport

Max Verstappen, pilotul celor de la Red Bull şi campion mondial în ultimele patru sezoane din Formula 1, este pregătit să dea totul în cele două Grand Prix-uri rămase din 2025. Olandezul are nevoie şi de noroc, deoarece câştigarea sprintului din Qatar, dar şi a celorlalte două curse normale rămase, nu îi asigură titlul.
Verstappen va pleca de pe locul 6 în sprintul de duminică, ce va începe la ora 16:00, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Piastri va pleca din pole-position, în timp ce Lando Norris, liderul din clasamentul piloţilor, va pleca din linia a doua, de pe poziţia a treia.
Max Verstappen, “săgeţi” către Lando Norris şi Oscar Piastri, înaintea sprintului din Qatar: “Suntem în luptă pentru că alţii au dat greş”
În acest moment, Norris are 390 de puncte, în timp ce Max Verstappen şi Oscar Piastri au câte 366 de puncte. Olandezul a recuperat multe puncte în această toamnă şi a reintrat în cursa pentru titlu, mai ales că cei doi piloţi McLaren şi-au pierdut punctele din Las Vegas, după ce au fost descalificaţi.
Verstappen a recunoscut că a ajuns în această poziţie şi datorită paşilor greşiţi făcuţi de McLaren în ultimele curse şi a ţinut să arunce presiunea pe umerii celor doi rivali, susţinând că el nu are nimic de pierdut în acest moment, după cele patru titluri mondiale cucerite până acum:
“Cinci titluri sunt mai bune decât patru. Şi chiar dacă nu se întâmplă (n.r. să cucerească titlul în 2025), nu mi se va schimba viaţa. Da, o să fie grozav dacă mai câştig încă un titlu, dar trebuie să fim realişti. Încă suntem în această luptă pentru că alţii au dat greş, nu pentru ce am făcut noi. Dar am făcut o treabă bună, am scos aproape tot din toate cursele dinainte.
Bineînţeles, diferenţa s-a mai micşorat, dar tot sunt 24 de puncte. Trebuie să se întâmple multe pentru a avea o şansă, dar cu siguranţă că situaţia arată mai bine. Chiar şi dacă vom câştiga tot ce a rămas, tot mai avem nevoie de noroc. Oricum, pentru noi nu se schimbă nimic. Vom da totul. Nu avem nimic de pierdut”, a declarat Max Verstappen, potrivit planetF1.com.
Pilotul olandez nu a ratat însă ocazia de a-şi înţepa rivalii de la McLaren: “Campionatul s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă dacă aş fi pilotat un monopost McLaren”.
