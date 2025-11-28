Mural pe 400 mp cu David Popovici, pe o clădire din Timişoara - Antena Sport

O pictură murală dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată la Timişoara, în cadrul proiectului ”Scrie-ţi povestea prin sport”. Pictura are 400 mp şi se află în apropiere de centrul oraşului, pe strada Simion Bărnuţiu.

Proiectul face parte din proiectul de revitalizare urbană Outline Streetart şi duce mai departe, la nivel naţional, mesajul de promovare a sportului, disciplinei şi motivaţiei necesare performanţei, precum şi al încrederii în propriul potenţial.

Mural pe 400 mp cu David Popovici, pe o clădire din Timişoara

Realizat de artistul RECIS, membru Sweet Damage Crew, împreună cu trei asistenţi, muralul a prins contur în 15 zile de lucru intens. Compoziţia sa, dinamică şi expresivă, pune în scenă ideea de sport ca disciplină, efort şi progres, reflectând parcursul prin care poate trece orice tânăr în drumul către performanţă. Lucrarea este o recunoaştere a motivaţiei, consecvenţei şi dedicării, valori pe care David Popovici le reprezintă în mod autentic.

„Arta, în esenţă, este o formă sinceră de exprimare, indiferent de domeniul sau aria de activitate. În anumite situaţii, ea poate deveni o fereastră către viitor, capabilă să inspire generaţiile următoare. În acest context, lucrarea îşi propune să omagieze reuşitele sportive ale lui David, surprinzând emoţia şi intensitatea momentului într-o manieră artistică ce oferă privitorului posibilitatea unei antiteze vizuale prin suprapunerea subiectului central în diferite ipostaze”, a declarat RECIS – artist stradal & membru Sweet Damage Crew.