"Eram vai de mama noastră!". Momentul în care Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş - Antena Sport

Helmut Duckadam a trecut printr-o perioadă grea la finalul anilor 2000 şi a avut nevoie la acel moment de 20.000 de euro pentru o operaţie la umărul drept. Suma era mare pentru situaţua financiară a familiei Duckadam, dar Gigi Becali nu a stat pe gânduri.

După ce a aflat din presă că Eroul de la Sevilla se află într-o situaţie delicată, omul de afaceri a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe fostul mare portar. Chiar Alexandra Duckadam e cea care a dezvăluit gestul făcut de finanţatorul de la FCSB.

Mai mult, faptul că Becali l-a angajat la club pe Duckadam a fost un alt gest care a contat enorm pentru situaţia financiară a familiei Duckadam.

Momentul în care Gigi Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş

“Da, Gigi Becali l-a ajutat cu o operație în 2009, înainte de a veni el la Steaua. Spun Steaua pentru că atunci era Steaua, ulterior a devenit FCSB, că nici nu mai știi cum să spui să nu superi pe nimeni. Avea nevoie de o intervenție la artera subclavicular dreapta, unde avusese acea operație în 1986 și care costa niște bani. Urma să fie făcută la Timișoara de un medic austriac care venea acolo.

Noi, pe vremea aia, la doi ani de la căsnicie eram nici în cal, nici în căruță. Vai de mama noastră! Și domnul Becali a auzit că are nevoie de această operație, Helmut nu a apelat la dânsul. A auzit și l-a sunat: «Helmut, am auzit că ai nevoie de operație și costă. Păi tu nu mă suni pe mine?».