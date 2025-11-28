Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Eram vai de mama noastră!". Momentul în care Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş - Antena Sport

Home | Extra | “Eram vai de mama noastră!”. Momentul în care Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş

“Eram vai de mama noastră!”. Momentul în care Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş

Dan Roșu Publicat: 28 noiembrie 2025, 11:27

Comentarii
Eram vai de mama noastră!. Momentul în care Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş

Helmut Duckadam şi Gigi Becali - colaj Antena Sport

Helmut Duckadam a trecut printr-o perioadă grea la finalul anilor 2000 şi a avut nevoie la acel moment de 20.000 de euro pentru o operaţie la umărul drept. Suma era mare pentru situaţua financiară a familiei Duckadam, dar Gigi Becali nu a stat pe gânduri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a aflat din presă că Eroul de la Sevilla se află într-o situaţie delicată, omul de afaceri a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe fostul mare portar. Chiar Alexandra Duckadam e cea care a dezvăluit gestul făcut de finanţatorul de la FCSB.

Mai mult, faptul că Becali l-a angajat la club pe Duckadam a fost un alt gest care a contat enorm pentru situaţia financiară a familiei Duckadam.

Momentul în care Gigi Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş

“Da, Gigi Becali l-a ajutat cu o operație în 2009, înainte de a veni el la Steaua. Spun Steaua pentru că atunci era Steaua, ulterior a devenit FCSB, că nici nu mai știi cum să spui să nu superi pe nimeni. Avea nevoie de o intervenție la artera subclavicular dreapta, unde avusese acea operație în 1986 și care costa niște bani. Urma să fie făcută la Timișoara de un medic austriac care venea acolo.

Noi, pe vremea aia, la doi ani de la căsnicie eram nici în cal, nici în căruță. Vai de mama noastră! Și domnul Becali a auzit că are nevoie de această operație, Helmut nu a apelat la dânsul. A auzit și l-a sunat: «Helmut, am auzit că ai nevoie de operație și costă. Păi tu nu mă suni pe mine?».

Reclamă
Reclamă

Știm cu toții cum abordează lucrurile domnul Becali. «Da, am nevoie să fac această operație». «Păi și care e problema? Îți dau eu banii necesari». Și într-adevăr așa a fost. De aceea, Helmut i-a fost recunoscător tot timpul domnului Becali. O dată pentru banii oferiți pentru a face acea operație, apoi pentru perioada cât a fost aici la echipă.

Eram la începutul căsniciei și nu aveam de niciunele. Salariul pe care domnul Becali i l-a oferit venind aici a fost semnificativ și categoric mai mult decât sursele noastre de venit din acea perioadă.

El de aceea a spus mereu că-i rămâne recunoscător domnului Becali pentru că l-a ajutat, dar eu cred că multă lume a interpretat acest ajutor ca pe o sumă de bani. Nu! A fost vorba strict de acel salariu pe care l-a primit în perioada cât a fost acolo, pentru că pe noi asta ne-a ajutat foarte mult”, a povestit Alexandra Duckadam, în exclusivitate pentru prosport.ro.

Rectorul Bioterra, despre diploma lui Moșteanu: "A greșit CV-ul. Poate a avut pistolul la tâmplă"Rectorul Bioterra, despre diploma lui Moșteanu: "A greșit CV-ul. Poate a avut pistolul la tâmplă"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Observator
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
12:11
“Dacă face asta, gluma se îngroașă”. Giovanni Becali, verdict după tensiunile apărute la Interul lui Chivu
11:53
Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct
11:35
Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026
11:33
VIDEOScene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni
10:54
VIDEOFinal interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final
10:18
România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând