"Eram vai de mama noastră!". Momentul în care Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş - Antena Sport

Helmut Duckadam a trecut printr-o perioadă grea la finalul anilor 2000 şi a avut nevoie la acel moment de 20.000 de euro pentru o operaţie la umărul drept. Suma era mare pentru situaţua financiară a familiei Duckadam, dar Gigi Becali nu a stat pe gânduri.
După ce a aflat din presă că Eroul de la Sevilla se află într-o situaţie delicată, omul de afaceri a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe fostul mare portar. Chiar Alexandra Duckadam e cea care a dezvăluit gestul făcut de finanţatorul de la FCSB.
Mai mult, faptul că Becali l-a angajat la club pe Duckadam a fost un alt gest care a contat enorm pentru situaţia financiară a familiei Duckadam.
Momentul în care Gigi Becali l-a sunat pe Duckadam pentru a-i acorda un ajutor uriaş
“Da, Gigi Becali l-a ajutat cu o operație în 2009, înainte de a veni el la Steaua. Spun Steaua pentru că atunci era Steaua, ulterior a devenit FCSB, că nici nu mai știi cum să spui să nu superi pe nimeni. Avea nevoie de o intervenție la artera subclavicular dreapta, unde avusese acea operație în 1986 și care costa niște bani. Urma să fie făcută la Timișoara de un medic austriac care venea acolo.
Noi, pe vremea aia, la doi ani de la căsnicie eram nici în cal, nici în căruță. Vai de mama noastră! Și domnul Becali a auzit că are nevoie de această operație, Helmut nu a apelat la dânsul. A auzit și l-a sunat: «Helmut, am auzit că ai nevoie de operație și costă. Păi tu nu mă suni pe mine?».
Știm cu toții cum abordează lucrurile domnul Becali. «Da, am nevoie să fac această operație». «Păi și care e problema? Îți dau eu banii necesari». Și într-adevăr așa a fost. De aceea, Helmut i-a fost recunoscător tot timpul domnului Becali. O dată pentru banii oferiți pentru a face acea operație, apoi pentru perioada cât a fost aici la echipă.
Eram la începutul căsniciei și nu aveam de niciunele. Salariul pe care domnul Becali i l-a oferit venind aici a fost semnificativ și categoric mai mult decât sursele noastre de venit din acea perioadă.
El de aceea a spus mereu că-i rămâne recunoscător domnului Becali pentru că l-a ajutat, dar eu cred că multă lume a interpretat acest ajutor ca pe o sumă de bani. Nu! A fost vorba strict de acel salariu pe care l-a primit în perioada cât a fost acolo, pentru că pe noi asta ne-a ajutat foarte mult”, a povestit Alexandra Duckadam, în exclusivitate pentru prosport.ro.
- Petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan împotriva “Legii Novak”
- Șefa echipei de tenis fete a României, Alexandra Dulgheru, încinge telefonul de la prima oră
- Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
- Ce se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut
- Afacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are