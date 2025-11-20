Investiţia de suflet a lui Mihai Neşu. Ce construcţie a ridicat cu 7 milioane de euro - Antena Sport

Drama prin care a trecut Mihai Neşu a marcat mulţi români. În urmă cu 14 ani, Neşu a cunoscut o dramă de proporţii. Accidentat la un antrenament, el a rămas în fotoliu rulant. Din depresie şi suferinţă, Mihai Neşu s-a ridicat şi a reuşit să călăuzească sunte sau mii de persoane care au traversat o situaţie similară. Astfel, fostul fotbalist a investit 7.000.000 de euro, bani proveniți exclusiv din donații, pentru construirea unui centru de recuperare la marginea orașului Oradea, destinat persoanelor cu dizabilități.

Povestea acestei construcţii a început în decembrie 2019. Atunci fostul fotbalist a lansat campania „Crede în minuni”, prin care a strâns fondurile necesare pentru construirea celui mai modern complex de recuperare caritabil.

„Toți cei care au participat la proiect ne-au ajutat. Cu reduceri, cu manoperă, cu inteligență. Am primit ferestre și uși gratis, de peste 200.000 de euro. Am primit multe ajutoare. Dacă punem la socoteală și aceste gratuități, mai costa un milion de euro fără ele. Le suntem recunoscători tuturor!Ar mai fi necesar să construim anumite lucruri. Putere și sprijin din partea oamenilor să avem! Dar sigur o să mai fie! Mulți ne-au ajutat foarte mult până acum. Dacă e de folos ce facem, sigur o să ne mai sprijine. Vedem. Momentan, nădăjduim să terminăm la vară complexul acesta, să fie tot în funcțiune și apoi vom vedea. Sănătoși să fim! Sper din tot sufletul să ne încadrăm cu toate cheltuielile în suma de un milion de euro. Trebuie să facem locul de joacă, să finalizăm ferma și să mai aducem aparate. A costat destul de mult. Am primit donații, gratuități și reduceri la materiale. Și chiar și așa, costurile au fost destul de mari”, a spus Mihai Neșu, potrivit gsp.ro.

„Arată mult mai bine decât ne-am așteptat! Centrul de recuperare pe care-l aveam anul trecut în oraș s-a transformat într-un complex de recuperare. Avem o clădire pentru cazări, unde avem 5 căsuțe în care stau părinții cu copiii care vin la recuperare, o bisericuță în care ținem de un an slujbe. În centrul de recuperare facem terapiile”, mai spune fostul fundaș.