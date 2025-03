Kylian Mbappe, din nou acţionar! Sportul surpriză în care va investi starul lui Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe, în timpul unui meci / Profimedia Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a devenit acţionar minoritar al echipei Franţei de SailGP, circuitul mondial de regate internaţionale. Nu este pentru prima oară când starul francez devine acţionar. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mbappe este şi acţionar al echipei Caen, formaţie din a doua ligă franceză de fotbal. De asemenea, starul lui Real Madrid investeşte şi în domeniul electronicelor. Kylian Mbappe, noul acţionar al echipei Franţei de SailGP După Caen în fotbal (Ligue 2) şi Loewe în domeniul electronicelor de ultimă generaţie, Kylian Mbappé îşi continuă investiţiile variate, el devenind acţionar minoritar al echipei Franţei de SailGP, un circuit de regate internaţionale, potrivit news.ro. Asociaţia sa, „Inspired by KM”, care sprijină tinerii, a devenit, de asemenea, partener. În plină expansiune de la lansarea sa în 2019, acest campionat SailGP a fost creat şi parţial finanţat de miliardarul american Larry Ellison, fondatorul Oracle, în asociere cu neozeelandezul Russell Coutts, de cinci ori câştigător al Cupei America. Reclamă

Adesea denumit F1 al navigaţiei, acesta propune un circuit în mai multe acte cu escale în oraşe celebre din întreaga lume, printre care Sydney, San Francisco, Rio, Geneva şi Saint-Tropez (12-13 septembrie), cu un premiu de 12,5 milioane de dolari pentru sezonul 2025, dintre care 2 milioane de dolari pentru câştigătorul marii finale din 30 noiembrie de la Abu Dhabi.

După ce a investit, prin intermediul societăţii sale Coalition Capital, în compania de electronice Loewe şi în Stade Malherbe de Caen, atacantul de la Real Madrid a preluat acum o participaţie nedeclarată în echipa franceză condusă de K-Challenge (Stéphane Kandler şi Bruno Dubois) şi deţinută de un grup de investitori (Dubois a evaluat franciza la 25 de milioane de dolari în 2023). De asemenea, el a devenit partener al Les Bleus prin „Inspired by KM”, asociaţia sa care ajută tinerii din medii diverse să îşi realizeze potenţialul prin educaţie, sport şi cultură.

„Suntem încântaţi să pornim în această nouă aventură cu echipa France SailGP, alături de Accor şi alţi investitori”, a declarat Kylian Mbappé în comunicatul oficial. „De asemenea, sunt mândru că Inspired By KM are ocazia de a implica mai mulţi tineri din întreaga lume prin intermediul acestui parteneriat. Prin Inspired By KM, vreau să ajung la tinerii din întreaga lume şi să le dau puterea de a crede în visele lor.”

