Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: "De asta e vorba" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: “De asta e vorba”

Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: “De asta e vorba”

Alex Ioniță Publicat: 3 septembrie 2025, 21:48

Comentarii
Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: De asta e vorba

AntenaSport

Miodrag Belodedici a venit cu un avertisment pentru FCSB, înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League. Fostul internațional știe care ar putea fi problema campioanei, la deplasarea din Serbia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB se va deplasa pe terenul celor de la Steaua Roșie în etapa a 5-a din Europa League. Până atunci, campioana României se va duela cu Go Ahead Eagles, Young Boys, Bologna și Basel.

Miodrag Belodedici a venit cu un avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League

„Din punct de vedere valoric, loturile celor două echipe sunt aproape egale. Și la ei și la FCSB sunt jucători străini dar pot spune că vreuna din cele două echipe excelează la capitolul individualități.

Au trecut vremurile când Steaua Roșie Belgrad sau Steaua din anii 80 erau niște echipe de temut în Europa. Pentru FCSB cu totul alta ar putea fi problema. E vorba de atmosfera creată în tribune. Dacă stadionul va fi arhiplin, va fi un adevărat infern.

Am jucat pe multe stadioane mari din lume, dar atmosferă ca pe stadionul celor de la Steaua Roșie nu am întâlnit niciodată altundeva în lume”, a spus Miodrag Belodedici, citat de prosport.ro.

Reclamă
Reclamă

După meciul cu Steaua Roșie, campioana României mai are programate alte 3 partide în grupa principală de Europa League, cu: Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

Toate meciurile campioanei vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport.

Ce antrenor e favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. FCSB ar putea înfrunta un nume uriaş

A fost dezvăluit numele antrenorului favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. “The Special One” a fost demis de turci, după ratarea calificării în grupa de Champions League.

O investiţie de 11 miliarde de euro va transforma România din importator în exportator de energieO investiţie de 11 miliarde de euro va transforma România din importator în exportator de energie
Reclamă

Fenerbahce a ajuns astfel în grupa de Europa League, acolo unde o va înfrunta pe FCSB. Meciul este programat să se desfăşoare în ultima etapă, anume pe 29 ianuarie 2026.

La Bucureşti ar putea veni un nume uriaş. Luciano Spalletti e dorit de oficialii lui Fenerbahce pe banca echipei, după plecarea lui Jose Mourinho.

Jurnalistul turc Ibrahim Seten a dezvăluit faptul că Spalletti nu ar spune pas preluării lui Fenerbahce, el fiind liber de contract în acest moment. Tehnicianul italian în vârstă de 66 de ani a fost la cârma naţionalei Italiei ultima dată, de care s-a despărţit în vară, după umilinţa cu Norvegia din preliminariile World Cup 2026, scor 0-3.

Totodată, ultima echipă de club pe care a pregătit-o Luciano Spalletti a fost Napoli. Antrenorul italian a reuşit să cucerească titlul în La Liga în 2023, ulterior plecând de la echipă.

Pe lista lui Fenerbahce cu posibili înlocuitori ai lui Jose Mourinho se mai află şi Sebastian Hoeness, tehnicianul celor de la Stuttgart, Ismail Kartal, Roger Schmidt şi Edin Terzic.

În cariera de antrenor, Luciano Spalletti a cucerit opt trofee: titlul în Italia alături de Napoli, două cupe ale Italiei cu AS Roma, o Supercupă cu AS Roma, două titluri în Rusia alături de Zenit St. Petersburg şi o cupă a Rusiei tot alături de formaţia amintită anterior.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti
Observator
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Fanatik.ro
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
22:55
Motivul pentru care Gigi Becali exclude transferul unui jucător de la CFR Cluj!
22:42
Motivul pentru care Adrian Rus nu a ajuns la FCSB! Gigi Becali a spus cine s-a opus transferului
22:20
Jucătorul dorit de Gigi Becali și-a decis viitorul! Tatăl său a făcut anunțul
22:03
Câte bilete s-au vândut pentru meciul România – Canada (vineri, 21:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)
21:22
Plusul Universității Craiova față de rivala FCSB. Ce a scos în evidență Marius Lăcătuș
21:15
Record pe piața transferurilor! Cheltuielile au atins 9,76 miliarde de dolari!
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 4 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 5 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 6 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu