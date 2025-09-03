Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: "De asta e vorba" - Antena Sport

Miodrag Belodedici a venit cu un avertisment pentru FCSB, înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League. Fostul internațional știe care ar putea fi problema campioanei, la deplasarea din Serbia.
FCSB se va deplasa pe terenul celor de la Steaua Roșie în etapa a 5-a din Europa League. Până atunci, campioana României se va duela cu Go Ahead Eagles, Young Boys, Bologna și Basel.
Miodrag Belodedici a venit cu un avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League
„Din punct de vedere valoric, loturile celor două echipe sunt aproape egale. Și la ei și la FCSB sunt jucători străini dar pot spune că vreuna din cele două echipe excelează la capitolul individualități.
Au trecut vremurile când Steaua Roșie Belgrad sau Steaua din anii 80 erau niște echipe de temut în Europa. Pentru FCSB cu totul alta ar putea fi problema. E vorba de atmosfera creată în tribune. Dacă stadionul va fi arhiplin, va fi un adevărat infern.
Am jucat pe multe stadioane mari din lume, dar atmosferă ca pe stadionul celor de la Steaua Roșie nu am întâlnit niciodată altundeva în lume”, a spus Miodrag Belodedici, citat de prosport.ro.
După meciul cu Steaua Roșie, campioana României mai are programate alte 3 partide în grupa principală de Europa League, cu: Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.
Ce antrenor e favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. FCSB ar putea înfrunta un nume uriaş
A fost dezvăluit numele antrenorului favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. “The Special One” a fost demis de turci, după ratarea calificării în grupa de Champions League.
Fenerbahce a ajuns astfel în grupa de Europa League, acolo unde o va înfrunta pe FCSB. Meciul este programat să se desfăşoare în ultima etapă, anume pe 29 ianuarie 2026.
La Bucureşti ar putea veni un nume uriaş. Luciano Spalletti e dorit de oficialii lui Fenerbahce pe banca echipei, după plecarea lui Jose Mourinho.
Jurnalistul turc Ibrahim Seten a dezvăluit faptul că Spalletti nu ar spune pas preluării lui Fenerbahce, el fiind liber de contract în acest moment. Tehnicianul italian în vârstă de 66 de ani a fost la cârma naţionalei Italiei ultima dată, de care s-a despărţit în vară, după umilinţa cu Norvegia din preliminariile World Cup 2026, scor 0-3.
Totodată, ultima echipă de club pe care a pregătit-o Luciano Spalletti a fost Napoli. Antrenorul italian a reuşit să cucerească titlul în La Liga în 2023, ulterior plecând de la echipă.
Pe lista lui Fenerbahce cu posibili înlocuitori ai lui Jose Mourinho se mai află şi Sebastian Hoeness, tehnicianul celor de la Stuttgart, Ismail Kartal, Roger Schmidt şi Edin Terzic.
În cariera de antrenor, Luciano Spalletti a cucerit opt trofee: titlul în Italia alături de Napoli, două cupe ale Italiei cu AS Roma, o Supercupă cu AS Roma, două titluri în Rusia alături de Zenit St. Petersburg şi o cupă a Rusiei tot alături de formaţia amintită anterior.
