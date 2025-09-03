Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: "De asta e vorba" - Antena Sport

Miodrag Belodedici a venit cu un avertisment pentru FCSB, înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League. Fostul internațional știe care ar putea fi problema campioanei, la deplasarea din Serbia.

FCSB se va deplasa pe terenul celor de la Steaua Roșie în etapa a 5-a din Europa League. Până atunci, campioana României se va duela cu Go Ahead Eagles, Young Boys, Bologna și Basel.

Miodrag Belodedici a venit cu un avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League

„Din punct de vedere valoric, loturile celor două echipe sunt aproape egale. Și la ei și la FCSB sunt jucători străini dar pot spune că vreuna din cele două echipe excelează la capitolul individualități.

Au trecut vremurile când Steaua Roșie Belgrad sau Steaua din anii 80 erau niște echipe de temut în Europa. Pentru FCSB cu totul alta ar putea fi problema. E vorba de atmosfera creată în tribune. Dacă stadionul va fi arhiplin, va fi un adevărat infern.

Am jucat pe multe stadioane mari din lume, dar atmosferă ca pe stadionul celor de la Steaua Roșie nu am întâlnit niciodată altundeva în lume”, a spus Miodrag Belodedici, citat de prosport.ro.