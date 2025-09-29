Lewis Hamilton, devastat de durere după ce câinele Roscoe i-a murit: "Un înger şi un adevărat prieten" - Antena Sport

Lewis Hamilton a postat un mesaj emoţionant după ce câinele lui Roscoe a murit. Bulldog-ul în vârstă de 12 de ani s-a îmbolnăvit de pneumonie la începutul acestei luni.

Lewis Hamilton a dezvăluit că Roscoe a murit în braţele lui, după ce mai multe zile a fost în comă. Pilotul de Ferrari le-a mulţumit fanilor pentru toată dragostea arătată câinelui lui.

Lewis Hamilton, devastat de durere după ce câinele Roscoe i-a murit

“După patru zile în comă, luptând cu toată puterea pe care o mai avea, a trebuit să iau cea mai grea decizie din viaţa mea şi să îi spun adio lui Roscoe. Nu a încetat niciodată lupta, până în ultima clipă. Mă simt atât de recunoscător şi onorat că mi-am împărtăşit viaţa cu un suflet atât de frumos, un înger şi un adevărat prieten. A-l aduce pe Roscoe în viaţa mea a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată şi voi preţui pentru totdeauna amintirile pe care le-am creat împreună. Deşi am pierdut-o şi pe Coco, nu am fost pus niciodată în situaţia de a eutanasia un câine, deşi ştiu că mama mea şi mulţi prieteni apropiaţi au trecut prin asta.

Este una dintre cele mai dureroase experienţe şi simt o legătură profundă cu toţi cei care au trecut prin pierdereas unui animal de companie iubit. Deşi a fost atât de greu, să-l am în viaţa mea a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri, să iubeşti atât de profund şi să fii iubit înapoi.

Vă mulţumesc tuturor pentru dragostea şi sprijinul pe care l-aţi arătat lui Roscoe de-a lungul anilor. A fost atât de special să fiu martor şi să simt acest lucru.