Neymar va cumpăra marca Pele. Ce sumă va plăti - Antena Sport

Neymar va cumpăra marca Pele. Ce sumă va plăti

Home | Extra | Neymar va cumpăra marca Pele. Ce sumă va plăti

Neymar va cumpăra marca Pele. Ce sumă va plăti

Publicat: 17 noiembrie 2025, 22:10

Neymar va cumpăra marca Pele. Ce sumă va plăti

Neymar la un antrenament al lui Santos / Profimedia Images

Neymar şi tatăl său vor cumpăra marca Pelé prin intermediul companiei lor NR Sports. Astfel, potrivit UOL, atacantul FC Santos va putea exploata imaginea triplului campion mondial.

Oficializarea acordului, estimat la aproximativ 15,5 milioane de euro, este aşteptată pentru miercuri, data aniversării celui de-al 1.000-lea gol al lui Pelé.

Neymar şi tatăl lui vor deţine brandul Pele. Mişcarea va fi oficializată miercuri

Până în prezent, marca Pelé aparţinea companiei americane Sport 10. Cu toate acestea, strategia grupului se baza în principal pe apariţiile legendei la diferite evenimente. Astfel, marca a fost puţin exploatată de la moartea triplului campion mondial, survenită la 29 decembrie 2022.

NR Sports va putea folosi de acum înainte imaginea şi numele lui Pelé, licenţa pentru produsele derivate şi arhivele istorice. Format la FC Santos, clubul la care Pelé a jucat între 1956 şi 1974, Neymar s-a întors la club în ianuarie anul acesta. Fostul jucător al PSG a renovat recent loja VIP folosită de Pelé – şi ocupată în continuare de familie – la stadionul Urbano-Caldeira.

Deşi a fost deseori indisponibil din cauza problemelor fizice, Neymar şi-a dus echipa la victorie duminică (1-0) împotriva Palmeiras. Graţie acestui succes, FC Santos a ieşit din zona retrogradării din campionatul brazilian, cu un singur punct avans, cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

