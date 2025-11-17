Germania și Olanda s-au calificat la Campionatul Mondial! Victorii clare pentru cele două favorite. Rezultatele serii - Antena Sport

Germania și Olanda au obținut „biletele” pentru Campionatul Mondial din 2026, după ce au obținut victorii clare în duelurile cu Slovacia, respectiv Lituania.
Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann și Cehia au reușit scorul serii. Ambele s-au impus cu scorul de 6-0, contra Slovaciei, respectiv naționalei din Gibraltar.
Rezultatele zilei de luni în preliminariile CM 2026
- Cehia – Gibraltar 6-0
- Germania – Slovacia 6-0
- Irlanda de Nord – Luxemburg 1-0
- Malta – Polonia 2-3
- Muntenegru – Croația 2-3
- Olanda – Lituania 4-0
Germania – Slovacia 6-0
Final de meci!
Min. 79: Gol Germania! Ouedraogo își trece și el numele pe lista marcatorilor.
Min. 67: Gol Germania! Baku înscrie și el.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 41: Gol Germania! Sane face dubla!
Min. 36: Gol Germania! Sane înscrie și el pentru nemți.
Min. 29: Gol Germania! Gnabry dublează avantajul gazdelor.
Min. 18: Gol Germania! Nick Woltemade deschide scorul la Leipzig.
Min. 1: A început meciul!
- Germania: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Pavlovic, Goretzka – Sane, Gnabry, Wirtz – Woltemade. Selecționer: Julian Nagelsmann
- Slovacia: Dubravka – Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko – Bero, Lobotka, Duda – Duris, Strelec, Sauer. Selecționer: Francesco Calzona
Olanda – Lituania 4-0
Final de meci!
Min. 62: Gol Olanda! Punctează și Malen.
Min. 60: Gol Olanda! Xavi Simons face 3-0.
Min. 58: Gol Olanda! Gakpo marchează.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 16: Gol Olanda! Reijnders punctează pentru ”Portocala Mecanică”.
Min. 1: A început meciul!
- Olanda: Verbruggen – Timber, de Ligt, van Dijk, Ake – Reijnders, Simons, de Jong – Malen, Depay, Gakpo. Selecționer: Ronald Koeman
- Lituania: Gertmonas – Sirvys, Armalas, Utkus, Tutyskinas, Lasickas – Vorobjovas, Gineitis, Sirgedas – Kalinauskas, Cernych. Selecționer: Edgaras Jankauskas
Muntenegru – Croația 2-3
Final de meci!
Min. 87: Gol Croația! Oaspeții întorc rezultatul și punctează prin Vlasic.
Min. 72: Gol Croația! Jakic a egalat.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 37: Gol Croația! Perisic reduce din diferență.
Min. 17: Gol Muntenegru! Krstovic dublează avantajul gazdelor.
Min. 3: Gol Muntenegru! Osmajic deschide scorul.
Min. 1: A început meciul!
- Muntenegru: Nikic – Vesovic, Tuci, Rubezic, Marusic – Jankovic, Bulatovic, Loncar, Osmajic – Krstovic, Jovetic. Selecționer: Mirko Vucinic
- Croația: Livakovic – Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol – Pasalic, Moro – Ivanovic, Vlasic, Perisic – Matanovic. Selecționer: Zlatko Dalic
Malta – Polonia 2-3
Final de meci!
Min. 85: Gol Polonia! Zielinski marchează.
Min. 68: Gol Malta! Teuma înscrie din penalty.
Min. 59: Gol Polonia! Wszolek marchează.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 36: Gol Malta! Cardona restabilește egalitatea.
Min. 32: Gol Polonia! Lewandowski deschide scorul.
Min. 1: A început meciul!
- Malta: Bonello – Muscat, Shaw, Mentz, Camenzuli – Guillaumier, Satariano – Mbong, Teuma, Chouaref – Cardona. Selecționer: Emilio De Leo
- Polonia: Dragowski – Wszolek, Wisniewski, Kedziora, Kiwior, Skoras – Kaminski, Slisz, Zielinski, Zalewski – Lewandowski. Selecționer: Jan Urban
Germania – Slovacia va fi cel mai atractiv meci al zilei de luni, ambele formații luptând pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Aflate la egalitate de puncte înaintea duelului de la Leipzig, cele două au nevoie de rezultate diferite pentru a-și asigura participarea la turneul final.
Dacă Slovacia este obligată să câștige pentru a obținut „biletele” pentru a ajunge la Cupa Mondială, Germaniei îi este suficient un rezultat de egalitate, pentru a bifa o nouă prezență la un turneu final mondial.
- România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii
- Germania, repriză incredibilă în meciul pentru World Cup 2026! Au curs golurile aproape ca în Cehia – Gibraltar
- Basarab Panduru l-a taxat pe Mircea Lucescu: „Las-o-ncolo! E o mare problemă”
- “E mult peste” Vasile Miriuţă a comparat România cu Ungaria şi a dat verdictul!
- Arbitrul delegat de UEFA pentru meciul România – San Marino. Cine va fi la centru după coșmarul de la Zenica