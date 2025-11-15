Claudia Nechita jonglează cu aplicaţiile când nu e la antrenamente sau concursuri - Antena Sport

Prima şi singura româncă din box care a câştigat un meci la Olimpiadă, Claudia Nechita, şi-a botezat telefonul “copilul meu”. Chiar dacă e războinică în ring, înainte şi după meciuri ea se relaxează cu o aplicaţie de meditaţie

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Claudia Nechita are nevoie de mult spaţiu pe telefon şi jonglează cu aplicaţiile când nu e la antrenamente sau concursuri. Aplicaţia de meditaţie e una dintre cele mai preţioase din telefonul ei.

“Fiind competiţie, sunt mai stresată şi atunci dacă nu pot să dorm, pun ori muzică, ori meditaţie şi mă relaxez foarte mult”, a spus Claudia Nechita.

Campioana din box a României foloseşte cel mai mult WhatsApp-ul, dar a descoperit recent şi forţa TikTok-ului: “Poţi să faci orice pe ea, te ajută în orice context de viaţă. Dacă vrei să vinzi, să te promovezi, cel mai repede ajungi la oameni prin TikTok”, a spus Nechita.

Pe Claudia o relaxează şi jocurile: “Sudoku”, a spus campioana.