Claudia Nechita jonglează cu aplicaţiile când nu e la antrenamente sau concursuri - Antena Sport

Claudia Nechita jonglează cu aplicaţiile când nu e la antrenamente sau concursuri

Publicat: 15 noiembrie 2025, 10:49

Claudia Nechita/ AntenaSport

Prima şi singura româncă din box care a câştigat un meci la Olimpiadă, Claudia Nechita, şi-a botezat telefonul “copilul meu”. Chiar dacă e războinică în ring, înainte şi după meciuri ea se relaxează cu o aplicaţie de meditaţie

Claudia Nechita are nevoie de mult spaţiu pe telefon şi jonglează cu aplicaţiile când nu e la antrenamente sau concursuri. Aplicaţia de meditaţie e una dintre cele mai preţioase din telefonul ei.

“Fiind competiţie, sunt mai stresată şi atunci dacă nu pot să dorm, pun ori muzică, ori meditaţie şi mă relaxez foarte mult”, a spus Claudia Nechita.

Campioana din box a României foloseşte cel mai mult WhatsApp-ul, dar a descoperit recent şi forţa TikTok-ului: “Poţi să faci orice pe ea, te ajută în orice context de viaţă. Dacă vrei să vinzi, să te promovezi, cel mai repede ajungi la oameni prin TikTok”, a spus Nechita.

Pe Claudia o relaxează şi jocurile: “Sudoku”, a spus campioana.

Când e vorba de gătit, caută tot pe net cele mai delicioase reţete. Şi are grijă la tot ce mănâncă cu o altă aplicaţie: “Aveam perioade când îmi mai monitorizam ce mâncam”.

Dacă telefonul ar vorbi, Nechita ştie şi ce i-ar spune: “Vezi că eşti prea serioasă, uneori. Las-o mai moale. Nu te mai lua aşa de mult în serios”, a spus Claudia Nechita.

