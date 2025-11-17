Germania, repriză incredibilă în meciul pentru World Cup 2026! "Set" pentru nemţi, care sunt la Mondial! - Antena Sport

Germania s-a descătuşat în prima repriză a meciului cu Slovacia, decisiv pentru World Cup 2026. Nemţii au marcat 4 goluri, iar în a doua repriză au mai înscris de două ori, câştigând cu 6-0. Germania şi-a asigurat biletele pentru World Cup 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în Universul Antena.

Nick Woltemade a deschis scorul în Germania – Slovacia, în minutul 18, cu o lovitură de cap. Atacantul german a reluat nestingherit din doar câţiva metri, fiind scăpat din marcaj.

Germania – Slovacia 6-0. A fost 4-0 la pauză! Nemţii s-au calificat la World Cup 2026

Serge Gnabry a făcut 2-0, după ce slovacii au fost în două rânduri aproape de egalare. “Dubla” lui Leroy Sane, care a înscris în minutele 36 şi 41, a stabilit scorul pauzei, unul incredibil: 4-0 pentru nemţi. După pauză au mai înscris Baku, în minutul 67 şi Ouedraogo, în minutul 79. Nemţii aveau nevoie de un egal pentru a fi la Mondial, dar s-au calificat cu un scor uluitor.

Tot luni seară, Cehia a învins-o pe Gibraltar tot cu 6-0. Cehii merg la barajul pentru Mondial. Ca şi Germania, Olanda şi-a asigurat şi ea biletele pentru World Cup 2026 luni seară, învingând Lituania cu 4-0. Polonia, o posibilă adversară a României la barajul pentru World Cup, s-a chinuit cu Malta, învingând-o cu 3-2, după ce a fost egalată de două ori. Zielinski a înscris golul victoriei în minutul 85.