Nadia Comăneci, alături de Florentino Perez pe Bernabeu - Antena Sport

Nadia Comăneci este cunoscută în lumea întreagă, iar o dovadă în acest sens stau imaginile postate de ”Zeița de la Montreal”.

Stadionul Bernabeu a fost duminică, 16 noiembrie, gazda partidei de NFL dintre Miami Dolphins – Washington Commanders, scor 16-13 după prelungiri. Mai multe nume importante din sport au asistat la partidă. Printre ei şi Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, şi Nadia Comăneci. Invitată de onoare pe Bernabeu, Nadia s-a întâlnit și cu Florentino Perez, președintele celor de la Real Madrid, alături de care s-a fotografiat. Imaginea a fost postată pe Instagram: ”Încântată să te întâlnesc, Florentino Perez”.

Cristi și Adelina Chivu, pe “Bernabeu”, la un meci de fotbal american

Adelina Chivu a importalizat şi ea pe Instagram câteva imagini de pe “Bernabeu”, unde a fost alături de Cristi Chivu.

“Chivu nu se gândește încă la derby. Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, s-a numărat printre cei 84.000 de fani prezenți pe Bernabeu, la meciul de NFL dintre Dolphins și Commanders. Exact cu o săptămână înainte de meciul cu AC Milan, primul său derby ca antrenor, fostul fundaș s-a întors pe stadionul unde a cucerit Liga Campionilor în 2010.

Începând de marți, va fi la ‘Appiano Gentile’ pentru pregătirea derby-ului. Va trebui să-și ia măsuri de siguranță pentru Christian Pulisic și Adrien Rabiot. Cei doi jucători ai lui AC Milan, care au fost scoși din joc pentru o lungă perioadă de timp, sunt gata să revină în primul 11.”, notează tuttomercatoweb.com.