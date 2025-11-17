Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nadia Comăneci, alături de Florentino Perez pe Bernabeu - Antena Sport

Home | Extra | Nadia Comăneci, alături de Florentino Perez pe Bernabeu

Nadia Comăneci, alături de Florentino Perez pe Bernabeu

Radu Constantin Publicat: 17 noiembrie 2025, 11:43

Comentarii
Nadia Comăneci, alături de Florentino Perez pe Bernabeu

Nadia Comăneci este cunoscută în lumea întreagă, iar o dovadă în acest sens stau imaginile postate de ”Zeița de la Montreal”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stadionul Bernabeu a fost duminică, 16 noiembrie, gazda partidei de NFL dintre Miami Dolphins – Washington Commanders, scor 16-13 după prelungiri. Mai multe nume importante din sport au asistat la partidă. Printre ei şi Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, şi Nadia Comăneci. Invitată de onoare pe Bernabeu, Nadia s-a întâlnit și cu Florentino Perez, președintele celor de la Real Madrid, alături de care s-a fotografiat. Imaginea a fost postată pe Instagram: ”Încântată să te întâlnesc, Florentino Perez”.

Cristi și Adelina Chivu, pe “Bernabeu”, la un meci de fotbal american

Adelina Chivu a importalizat şi ea pe Instagram câteva imagini de pe “Bernabeu”, unde a fost alături de Cristi Chivu.

“Chivu nu se gândește încă la derby. Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, s-a numărat printre cei 84.000 de fani prezenți pe Bernabeu, la meciul de NFL dintre Dolphins și Commanders. Exact cu o săptămână înainte de meciul cu AC Milan, primul său derby ca antrenor, fostul fundaș s-a întors pe stadionul unde a cucerit Liga Campionilor în 2010.

Începând de marți, va fi la ‘Appiano Gentile’ pentru pregătirea derby-ului. Va trebui să-și ia măsuri de siguranță pentru Christian Pulisic și Adrien Rabiot. Cei doi jucători ai lui AC Milan, care au fost scoși din joc pentru o lungă perioadă de timp, sunt gata să revină în primul 11.”, notează tuttomercatoweb.com.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Observator
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!”
Fanatik.ro
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!”
11:42
“România, mai ales că e Lucescu”. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa
11:16
Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie
11:10
Valoarea lui Mircea Lucescu la naţionala României, pusă la îndoială: “Este sub Rădoi, sub Contra”
10:43
Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României
10:41
Lovitură grea pentru Universitatea Craiova. Doi jucători de bază s-au accidentat
10:10
Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!