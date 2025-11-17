Anunţul important făcut de Neluţu Varga în timp ce echipa lui, CFR Cluj, riscă depunctarea! - Antena Sport

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a dat asigurări că echipa lui nu va fi depunctată. El a transmis că CFR Cluj a efectuat zilnic plăţi şi e convins că formaţia din Gruia va evita acea sancţiune dură.

CFR Cluj are termen până joi să achite datoriile. Vicecampioana are probleme financiare, dar Neluţu Varga şi preşedintele Iuliu Mureşan nu îşi fac griji că se va ajunge la depunctare.

Neluţu Varga a asigurat că CFR Cluj nu va fi depunctată: “În fiecare zi am achitat din datorii”

“Nu se va ajunge la depunctare. În fiecare zi am achitat din datorii. Văd că se dorește doar să ni se strice imaginea. O să vadă toată lumea că în câteva zile plătim tot. Am rezolvat toate litigiile în ultimele zile”, a declarat Neluţu Varga pentru prosport.ro.

Potrivit sursei citate, CFR Cluj mai are de achitat 600.000 de euro dintr-o datorie de peste 1 milion de euro.

„Este o primă chestie care va fi în jurul datei de 15-20 noiembrie. Toate sunt rezolvabile, de aceea v-am spus că nu e chiar așa «neagră» situația, cum mai spun unii și alții. În primul rând, când am venit la club, doar aia m-a interesat, situația financiară”, declara Iuliu Mureșan.