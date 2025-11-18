Basarab Panduru şi Mihai Stoica au ales cel mai bun adversar pentru România la baraj: "Toată lumea vrea cu ei" - Antena Sport

Basarab Panduru şi Mihai Stoica s-au pus de acord că Ucraina ar fi cel mai bun adversar pentru România la barajul pentru World Cup 2026.

Mihai Stoica a remarcat că, în cazul în care România ar întâlni Ucraina în Germania, tricolorii s-ar simţi ca acasă. Totodată, România are avantajul moral cu Ucraina, echipă pe care a învins-o cu 3-0 la EURO 2024.

Basarab Panduru şi Mihai Stoica îşi doresc să jucăm cu Ucraina la baraj

“Toată lumea vrea cu Ucraina. Jucăm pe teren neutru, cum să nu fie ok? Polonia şi Ucraina sunt pe acolo. Da, parcă n-aş vrea cu Polonia. Rămâne şi meciul ăla când i-am bătut pe Ucraina, cu ei aş vrea.

Au şi ei ceva: Dovbyk, Sudakov. În cealaltă parte ai pe Lewandowski, care nu ştii dacă joacă sau nu. Sunt buni”, a spus Basarab Panduru pentru primasport.ro.

“În niciun caz Turcia. La ce am văzut la Italia… Italia a reuşit să piardă cu Macedonia de Nord, care acum arată mult mai bine decât acum patru ani. Te sperii: ‘Italia’, dar nu joacă nimic! A fost un haos total.