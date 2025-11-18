Basarab Panduru şi Mihai Stoica au ales cel mai bun adversar pentru România la baraj: "Toată lumea vrea cu ei" - Antena Sport

Închide meniul
Basarab Panduru şi Mihai Stoica au ales cel mai bun adversar pentru România la baraj: “Toată lumea vrea cu ei”

Bogdan Stănescu Publicat: 18 noiembrie 2025, 0:14

Mihai Stoica şi Basarab Panduru / colaj primasport.ro

Basarab Panduru şi Mihai Stoica s-au pus de acord că Ucraina ar fi cel mai bun adversar pentru România la barajul pentru World Cup 2026.

Mihai Stoica a remarcat că, în cazul în care România ar întâlni Ucraina în Germania, tricolorii s-ar simţi ca acasă. Totodată, România are avantajul moral cu Ucraina, echipă pe care a învins-o cu 3-0 la EURO 2024.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY 

Basarab Panduru şi Mihai Stoica îşi doresc să jucăm cu Ucraina la baraj

“Toată lumea vrea cu Ucraina. Jucăm pe teren neutru, cum să nu fie ok? Polonia şi Ucraina sunt pe acolo. Da, parcă n-aş vrea cu Polonia. Rămâne şi meciul ăla când i-am bătut pe Ucraina, cu ei aş vrea.

Au şi ei ceva: Dovbyk, Sudakov. În cealaltă parte ai pe Lewandowski, care nu ştii dacă joacă sau nu. Sunt buni”, a spus Basarab Panduru pentru primasport.ro.

“În niciun caz Turcia. La ce am văzut la Italia… Italia a reuşit să piardă cu Macedonia de Nord, care acum arată mult mai bine decât acum patru ani. Te sperii: ‘Italia’, dar nu joacă nimic! A fost un haos total.

Să zicem că joacă în alt sistem la club şi la echipa naţională Bastoni şi Di Marco. Când ai asemenea fundaşi, să fie haosul ăla? Ce au făcut ăştia cu ei… i-au năucit.
Italia nu arată extraordinar, dar dacă am juca cu Ucraina în Germania, stadionul ar fi «galben»”, a spus Mihai Stoica pentru sursa citată.

Cum arată acum urnele de la barajul pentru World Cup 2026

România va întâlni, în acest moment, unul dintre următorii adversari: Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Situaţia s-ar putea schimba dacă Austria va fi învinsă de Bosnia sau Danemarca va fi învinsă de Scoţia marţi. Dacă Bosnia ar merge direct la Mondial, Austria va intra în prima urnă pentru baraj şi ar putea întâlni România. Dacă Danemarca pierde cu Scoţia, şi ea va intra în prima urnă.

Aşa arată în prezent urnele pentru baraj:

Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia
Urna 2: Țara Galilor, Scoția, Slovacia, Cehia
Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo
Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

România joacă ultimul meci din preliminarii cu San Marino marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

România va întâlni San Marino marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în ultimul meci al preliminariilor. Va fi o bună ocazie pentru tricolori de a învinge la scor San Marino şi a-şi recăpăta încrederea după partida de coşmar din Bosnia, în care au condus cu 1-0 şi au pierdut cu 3-1.

În tur România a învins-o în deplasare pe San Marino cu 5-1. Tricolorii au ratat unul dintre primele două locuri în grupa H, dar merg la baraj după ce şi-au câştigat grupa din Nations League.

Cum arată în prezent clasamentul din grupa H:

  • Austria – 18 puncte
  • Bosnia – 16 puncte
  • România – 10 puncte
  • Cipru – 8 puncte
  • San Marino – 0 puncte
