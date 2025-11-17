Gigi Becali a făcut oferte pentru cinci transferuri. Meme: "Suntem deja în discuții" - Antena Sport

Gigi Becali a început deja campania de achiziţii. Meme Stoica a dezvălui că patronul FCSB a luat deja legăura cu fotbaliştii pe care vrea să-i aducă din iarna. Totuşi, există o probemă: salariile foarte mari pe care jucătorii ofertaţi le-au cerut.

„Gigi vrea cinci jucători, eu, trei. Îmi doresc un fundaș central, un mijlocaș și un fundaș stânga. Depinde acum și de ce reușim. Suntem deja în discuții, am făcut și oferte. Doar că ne-am orientat la jucători de un anumit nivel și pretențiile salariale sunt foarte mari. Așa că mai trebuie să coborâm o treaptă”, a mai spus MM Stoica, conform fanatik.ro.

Ultima dorinţă a lui Becali: Drăguş la FCSB!

Gigi Becali (67 de ani) i-a făcut o ofertă lui Denis Drăguş (26 de ani) pentru ca atacantul să vină la FCSB. Becali i-a propus un salariu cu tot cu bosusuri, de 1 milion de euro pe an, lui Drăguş. Auzind că Drăguş nu şi-a primit din vară banii la Eyupspor, iar patronul echipei turce a fost arestat în scandalul pariurilor, Becali i-a propus lui Şumudică să vorbească cu finul lui, Drăguş, pentru ca acesta să vină la FCSB. “Vorbeşte, mă, Şumi, să vină la FCSB”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro. Şumudică i-a replicat că tranzacţia este imposibilă. Pe lista lui Becali se mai află şi Loius Munteanu.