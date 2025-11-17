Impresarul lui Denis Drăguș a dat replica, după oferta lui Gigi Becali. Mesaj pentru Marius Șumudică - Antena Sport

Denis Drăguș a fost făcut praf după cartonașul roșu încasat în meciul dintre Bosnia și România, dar chiar și așa, acesta a fost lăudat de patronul celor de la FCSB, care i-a transmis că îl așteaptă oricând la campioana României.

Mai mult decât atât, Marius Șumudică a vorbit despre situația financiară grea pe care o traversează Eyupspor, echipă unde este împrumutat în prezent internaționalul român.

Impresarul lui Denis Drăguș l-a contrazis pe Marius Șumudică

Gigi Becali a făcut o ofertă în cadrul unei emisiuni pentru Denis Drăguș, atacantul care a fost aspru criticat, după acel cartonaș roșu încasat în partida de la Zenica, contra Bosniei.

Marius Șumudică a vorbit și el despre situația fotbalistului și a transmis că acesta nu și-a primit mai multe salarii, plus că patronul clubului este anchetat într-un scandal de proporții cu pariuri.

Impresarul jucătorului format de Gică Hagi a dezmințit afirmațiile făcute de fostul antrenor al Rapidului și a explicat care sunt în prezent obiectivele lui Drăguș.