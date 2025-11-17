Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Impresarul lui Denis Drăguș a dat replica, după oferta lui Gigi Becali. Mesaj pentru Marius Șumudică - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Impresarul lui Denis Drăguș a dat replica, după oferta lui Gigi Becali. Mesaj pentru Marius Șumudică

Impresarul lui Denis Drăguș a dat replica, după oferta lui Gigi Becali. Mesaj pentru Marius Șumudică

Daniel Işvanca Publicat: 17 noiembrie 2025, 22:47

Comentarii
Impresarul lui Denis Drăguș a dat replica, după oferta lui Gigi Becali. Mesaj pentru Marius Șumudică

Denis Drăguș / SPORT PICTURES

Denis Drăguș a fost făcut praf după cartonașul roșu încasat în meciul dintre Bosnia și România, dar chiar și așa, acesta a fost lăudat de patronul celor de la FCSB, care i-a transmis că îl așteaptă oricând la campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, Marius Șumudică a vorbit despre situația financiară grea pe care o traversează Eyupspor, echipă unde este împrumutat în prezent internaționalul român.

Impresarul lui Denis Drăguș l-a contrazis pe Marius Șumudică

Gigi Becali a făcut o ofertă în cadrul unei emisiuni pentru Denis Drăguș, atacantul care a fost aspru criticat, după acel cartonaș roșu încasat în partida de la Zenica, contra Bosniei.

Marius Șumudică a vorbit și el despre situația fotbalistului și a transmis că acesta nu și-a primit mai multe salarii, plus că patronul clubului este anchetat într-un scandal de proporții cu pariuri.

Impresarul jucătorului format de Gică Hagi a dezmințit afirmațiile făcute de fostul antrenor al Rapidului și a explicat care sunt în prezent obiectivele lui Drăguș.

Reclamă
Reclamă

„Denis este jucătorul lui Eyupspor și se concentrează doar pe asta. Are o relație uimitoare cu întregul club, cu fanii echipei și cu orașul. Nu știu de unde au apărut aceste zvonuri (n.r. legate de restanțele financiare), îmi pare rău.

Denis se concentrează doar pe visul său de la echipa națională, Cupa Mondială, și Superliga cu Eyupspor. El vine după o scurtă accidentare care l-a obligat să fie absent din lot pentru că a fost în perioada de recuperare”, a declarat Enrico Sposato, impresarul lui Drăguș, potrivit prosport.ro.

Cazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghereCazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghere
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai bune metode pentru o factură de curent mică, de la trucuri simple până la tehnologii smart
Observator
Cele mai bune metode pentru o factură de curent mică, de la trucuri simple până la tehnologii smart
City Insurance a plătit ”consultanță strategică”, unui fost consilier al lui Donald Trump, care a lucrat pentru CIA. Cât a achitat compania falimentară
Fanatik.ro
City Insurance a plătit ”consultanță strategică”, unui fost consilier al lui Donald Trump, care a lucrat pentru CIA. Cât a achitat compania falimentară
23:36
Germania și Olanda s-au calificat la Campionatul Mondial! Victorii clare pentru cele două favorite. Rezultatele serii
23:09
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii
23:02
Anunţul important făcut de Neluţu Varga în timp ce echipa lui, CFR Cluj, riscă depunctarea!
22:42
Germania, repriză incredibilă în meciul pentru World Cup 2026! Au curs golurile aproape ca în Cehia – Gibraltar
22:28
Jake Paul, un nou meci de senzaţie! Îl va înfrunta pe Anthony Joshua: “O să explodeze internetul cu faţa lui”
22:13
Basarab Panduru l-a taxat pe Mircea Lucescu: „Las-o-ncolo! E o mare problemă”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 3 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 4 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 5 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 6 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!