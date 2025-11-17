Impresarul lui Denis Drăguș a dat replica, după oferta lui Gigi Becali. Mesaj pentru Marius Șumudică - Antena Sport

Denis Drăguș a fost făcut praf după cartonașul roșu încasat în meciul dintre Bosnia și România, dar chiar și așa, acesta a fost lăudat de patronul celor de la FCSB, care i-a transmis că îl așteaptă oricând la campioana României.
Mai mult decât atât, Marius Șumudică a vorbit despre situația financiară grea pe care o traversează Eyupspor, echipă unde este împrumutat în prezent internaționalul român.
Impresarul lui Denis Drăguș l-a contrazis pe Marius Șumudică
Gigi Becali a făcut o ofertă în cadrul unei emisiuni pentru Denis Drăguș, atacantul care a fost aspru criticat, după acel cartonaș roșu încasat în partida de la Zenica, contra Bosniei.
Marius Șumudică a vorbit și el despre situația fotbalistului și a transmis că acesta nu și-a primit mai multe salarii, plus că patronul clubului este anchetat într-un scandal de proporții cu pariuri.
Impresarul jucătorului format de Gică Hagi a dezmințit afirmațiile făcute de fostul antrenor al Rapidului și a explicat care sunt în prezent obiectivele lui Drăguș.
„Denis este jucătorul lui Eyupspor și se concentrează doar pe asta. Are o relație uimitoare cu întregul club, cu fanii echipei și cu orașul. Nu știu de unde au apărut aceste zvonuri (n.r. legate de restanțele financiare), îmi pare rău.
Denis se concentrează doar pe visul său de la echipa națională, Cupa Mondială, și Superliga cu Eyupspor. El vine după o scurtă accidentare care l-a obligat să fie absent din lot pentru că a fost în perioada de recuperare”, a declarat Enrico Sposato, impresarul lui Drăguș, potrivit prosport.ro.
- Anunţul important făcut de Neluţu Varga în timp ce echipa lui, CFR Cluj, riscă depunctarea!
- Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova
- Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina
- “La 19 ani eram paznic la hotel!” Povestea jucătorului care bate un record istoric în Liga 1
- Fotbalistul pe care Gigi Becali ia “imediat 10 milioane”. FCSB e gata să-l vândă