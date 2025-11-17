Primul transfer realizat după Bosnia-România. Plătesc 6 milioane de euro pentru el - Antena Sport

Primul transfer perfectat după ce Bosnia a trecut categoric de România, cu 3-1.
Kerim Alajbegovic (18 ani), tânărul jucător din naționala Bosniei și Herțegovinei, legitimat la RB Salzburg din această vară, va reveni de anul viitor în Bundesliga, la Bayer Leverkusen.
Alajbegovic a avut o evoluţie apreciată cu România. A fost introdus în repriza a doua şi a centrat pentru golul de 3-1 al lui Tabakovic. Bayer Leverkusen a decis să activeze clauza de răscumpărare a extremei din Bosnia. Jucătorul născut la Koln fusese vândut în vară la RB Salzburg pentru două milioane de euro.
În contrac, Bayer Leverkusen a păstrat o clauză de răscumpărare de 6 milioane de euro, potrivit Bild.
