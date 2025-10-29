Afacerea de 5,8 milioane euro pe care Gică Popescu o închide: "Mă gândesc să renunţ" - Antena Sport

Gică Popescu plănuieşte o măsură radicală la Craiova, acolo unde deţine o şcoală de fotbal. Fostul internaţional vrea să închidă afacerea. El a ajuns la această decizie, deoarece nu a reuşit în ultima perioadă să lanseze nume importante în fotbal. Astfel, Şcoala de fotbal Gică Popescu de la Craiova a ajuns să funcţioneze anual pe pierdere.
„Mă gândesc să renunț la Academie, sigur că mă gândesc. Încercăm să găsim și alte soluții, pentru că plătesc anual 20.000 de euro impozit pentru Academie, iar aceste costuri nu pot fi acoperite din activitatea Școlii de Fotbal”, a declarat fostul internațional pentru golazo.ro.
„Nu am perceput niciodată taxe copiilor, iar singurul venit real provine din lansarea de jucători. Aștepți ca la un moment dat un junior să ajungă la o echipă și să genereze venit pentru Academie. Am început această Academie în 1995, când jucam la Barcelona, și am obosit puțin”, a mai spus fostul mare internațional.
Gică Popescu plănuieşte ca pe terenul unde se află şcoala să demareze un proiect imobiliar, mai ales că locaţia este una bună, situată în vecinătatea oraşului Craiova: „Este un proiect aflat în fază incipientă. Știți că principalul domeniu în care activez sunt imobiliarele. Deocamdată nu știm ce vom face, pentru că totul depinde de autorizații”.
Potrivit golazo.ro, care a consultat informații publice comunicate în Monitorul Oficial, terenul și clădirile Academiei, sunt evaluate la peste 29 de milioane de lei (aproximativ 5,8 milioane euro).
Gică Popescu a avut ghinion în afaceri
Gică Popescu a fost urmărit toată viaţa de ghinion în afaceri. Popescu a avut planuri mai mult decât îndrăzneţe după ce s-a lăsat de fotbal. Gică Popescu s-a apucat de afaceri mai întâi în oraşul natal, Calafat, unde a construit un hotel de lux. Investiţia s-a dovedit greşită. Şcoala de fotbal înfiinţată apoi a ajuns să fie executată de fisc din cauza datoriilor. Magazinul engros din Capitală, ridicat cu 10 milioane de euro, a fost închis până la urmă din lipsă de clienţi. Popescu mai voia să ridice un hotel de 4 stele în Bucureşti, dar a renunţat la plan.
