Marius Lăcătuş a devenit cetăţean de onoare al municipiului Braşov! Reacţia câştigătorului Cupei Campionilor - Antena Sport

Marius Lăcătuş şi-a amintit de debutul la FCM Braşov

„În mod cert este momentul când am debutat, a fost la meciul cu CS Târgovişte de acasă. Începuse campionatul, returul campionatului 1981-1982 şi sigur că voi rămâne recunoscător tot timpul celor care mi-au fost colegi în acea perioadă, pentru că m-au ajutat să ajung unde am ajuns. Le mulţumesc antrenorilor pe care i-am avut la Centrul de Copii şi juniori pentru că m-au sprijinit şi am ajuns în situaţia în care să debutez la FC Braşov şi le mulţumesc, bineînţeles, şi antrenorilor pe care i-am avut la echipa de seniori: nea Niki Pescaru, Ştefan Coidum, Ion Alecu, oameni care au avut încredere în mine şi am ajuns să joc titular în Liga I la 17 ani şi jumătate”, a povestit Marius Lăcătuş.

Înainte de ceremonia oficială, primarul George Scripcaru şi Marius Lăcătuş au avut o întâlnire în care au discutat inclusiv despre viitorul fotbalului braşovean.

„Îmi doresc ca şi echipa de fotbal să ajungă în cel mai scurt timp la nivelul celorlalte sporturi din Braşov care pun probleme marilor cluburi din ţară. Şi mă refer aici la handbal, la volei, la baschet, la hochei. Sper ca într-o perioadă destul de scurtă fotbalul să ajungă acolo unde îi este locul. Braşovul are nevoie de fotbal, fotbalul are nevoie de Braşov şi cred că suporterii îşi doresc să aibă o echipă cât se poate de repede, o echipă care să îi reprezinte la nivelul cel mai înalt”, a precizat Marius Lăcătuş.