Mesaj sfâşietor de la Răzvan Lucescu pentru Anghel şi Edi Iordănescu: “Ne-a luat pe amândoi de mână”

Anghel şi Edi Iordănescu au ajuns şi ei la Arena Naţională pentru a-şi lua adio de la marele Mircea Lucescu! După ce au aprins o lumânare, l-au îmbrăţişat pe Răzvan Lucescu.
Antrenorul lui PAOK a avut un mesaj tulburător pentru “General” şi fiii săi: “petreceţi cât mai mult timp împreună!”.
Mesaj sfâşietor de la Răzvan Lucescu pentru Anghel şi Edi Iordănescu
“Momente grele şi pare că nu le conştientizăm până nu le trăim. Înainte de orice, Dumnezeu să îl odihnească şi să-l ierte! Un om care s-a născut, a trăit şi a murit pentru fotbal.
Un om care a modelat generaţii, atât din punct de vedere sportiv, cât şi uman. Un om despre care putem să vorbim zile, s-a dedicat total din prima până în ultima clipă.
Din păcate, nu reuşim să ne bucurăm de ei cât trebuie. Sper ca noile generaţii să inveţe de la astfel de oameni. Sunt alături de tatăl meu care efectiv e la pământ şi de cei doi fraţi ai mei.
Ne-am oprit un pic să vorbim un pic cu Răzvan. Ne-a prins pe amândoi de mâini şi ne-a spus “petreceţi cât mai mult timp împreună”. Sunt momente foarte grele şi România mai pierde un om mare”, a spus Edi Iordănescu, citat de digi24.ro.
Ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară
S-a aflat care a fost ultima mare dorinţă avută de Mircea Lucescu, înainte să moară. Fostul selecţioner s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu mari probleme la inimă.
Doctorul Dragoş Vinereanu a mai oferit dezvăluiri cutremurătoare, mărturisind că Mircea Lucescu “era împăcat cu sine”, înainte să moară. Acesta a subliniat că “Il Luce” a insistat să fie lăsat să conducă naţionala la meciul de baraj cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1.
“La un moment dat mi-a zis: «Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal». Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului.
Întotdeauna a insistat lăsaţi-mă să mă duc la meci, cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a declarat Dragoş Vinereanu, conform cancan.ro.
