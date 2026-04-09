Mesaj sfâşietor de la Răzvan Lucescu pentru Anghel şi Edi Iordănescu: “Ne-a luat pe amândoi de mână”

Anghel şi Edi Iordănescu au ajuns şi ei la Arena Naţională pentru a-şi lua adio de la marele Mircea Lucescu! După ce au aprins o lumânare, l-au îmbrăţişat pe Răzvan Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul lui PAOK a avut un mesaj tulburător pentru “General” şi fiii săi: “petreceţi cât mai mult timp împreună!”.

Mesaj sfâşietor de la Răzvan Lucescu pentru Anghel şi Edi Iordănescu

“Momente grele şi pare că nu le conştientizăm până nu le trăim. Înainte de orice, Dumnezeu să îl odihnească şi să-l ierte! Un om care s-a născut, a trăit şi a murit pentru fotbal.

Un om care a modelat generaţii, atât din punct de vedere sportiv, cât şi uman. Un om despre care putem să vorbim zile, s-a dedicat total din prima până în ultima clipă.

Din păcate, nu reuşim să ne bucurăm de ei cât trebuie. Sper ca noile generaţii să inveţe de la astfel de oameni. Sunt alături de tatăl meu care efectiv e la pământ şi de cei doi fraţi ai mei.