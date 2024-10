Mihaela Cambei, detalii despre cum i s-a schimbat viaţa după Jocurile Olimpice: "Mult mai strălucitoare! Trebuie să fiu atentă!" - Antena Sport

(N.r. Ai primit oferte pentru transferuri) Da, am primit unele oferte dar am ales să rămân la clubul meu CSM Oneşti momentan. Acolo am crescut, mi se oferă ce am nevoie, încă nu simt nevoia să plec”, a declarat Mihaela Cambei.

Mihaela Cambei, uimită de gestul uriaş al lui Ion Ţiriac

Mihaela Cambei a făcut dezvăluiri tari şi a recunoscut că a fost uimită de gestul uriaş al lui Ion Ţiriac. Miliardarul român a oferit câte o maşină pentru fiecare medalie obţinută de sportivii români la Jocurile Olimpice.

„Maşina de la Ţiriac momentan este în parcare. M-am apucat deja să înscriu numerele, să înscriu maşina şi să încep să dau şi eu de permis anul ăsta. Nu am permis, nu am… trebuie să dau anul ăsta.

(A fost surpriză mare maşina asta? Te aşteptai?) Nu mă aşteptam, chiar a fost o surpriză. Am fost anunţată cred cu vreo două zile înainte să concurez. Ştiam că o să se dea o maşină. Prima dată era vorba, dacă nu greşesc, de David Popovici. După care au spus de aur. După care au spus că dau maşină la toată lumea care dă medalie. Şi am fost uşor surprinsă plăcut. Ne ajută foarte mult că suntem susţinuţi şi de români, practic. Că asta contează cel mai mult„, a spus Mihaela Cambei la gsp.ro.