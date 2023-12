Mircea Lucescu îşi face toate poftele de Sărbători! A mâncat şorici pe săturate: "Nu prea găseşti aşa!" - Antena Sport

Reclamă

La un vin fiert şi o bucată de şorici, Lucescu şi-a amintit de tinereţea în care juca fotbal: „Jucatorii erau încă doritori de aplauze. Şi publicul era, pe unde ne duceam stadionul era arhiplin”, a mai declarat „Il Luce”.

Mircea Lucescu este liber de contract de la finalul lunii noiembrie. Tehnicianul român, ajuns la 78 de ani, şi-a dat demisia de la Dinamo Kiev, după trei ani petrecuţi la formaţia din capitala Ucrainei.

Mircea Lucescu a făcut o dezvăluire colosală despre George Copos. Lucescu şi-a adus aminte de momentul în care a semnat cu Rapid. Lucescu a câştigat titlul cu Rapid în 1999.

„Două echipe în România, Dinamo și Rapid. Rapid a venit în cariera mea într-o perioadă în care mă întorsesem din Italia, datorită lui George Copos. Am fost de câteva ori în Italia, la Brescia. George venise să pună la punct hotelul Crown Plaza.

Eu mă duceam cu el să-l aduc în zona Brescia, să-l ajut. Seara era permanent presiune să mă întorc acasă, la Rapid. Am semnat cu el venind acasă în vacanță, am semnat cu el la Vox Maris, în zona Piața Victoriei.

Pe un șervețel am semnat. Era Nicușor Năstase acolo, din toate toate astea mi-a pus un șervețel pe masă să semnez, ca să mă angajez în toate astea. Apoi a venit după mine când a văzut că la Inter lucrurile nu mergeau așa cum trebuia, sau că-mi dădusem demisia, a apărut acolo.

Soția mea a promis că dacă mă întorc acasă, mă întorc la Rapid. Rapidul era în situația să retrogradeze, m-am dus să văd Rapidul în Polonia, jucam în Intertoto. M-a văzut cum eram, am văzut ultimele două meciuri de campionat. Atunci am preluat echipa, am mers imediat cu ea la cantonament”, a spus Mircea Lucescu la fanatik.ro.