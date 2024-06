Motivul uluitor pentru care Gigi Becali şi-a anulat votul la alegeri. Explicaţia incredibilă a patronului de la FCSB - Antena Sport

Motivul uluitor pentru care Gigi Becali şi-a anulat votul la alegeri a fost dezvăluit chiar de patronul de la FCSB. Gigi Becali a mers la alegerile locale, dar şi la alegerile europarlamentare.

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care a fost nevoit să îşi anuleze votul. Patronul de la FCSB s-a încurcat în atâtea buletine de vot.

„M-am încurcat. Am votat …la primărie. Am anulat votul, am luat alt buletin, am venit să votăm pentru ca România să strălucească„, a spus Gigi Becali, conform România TV.

Până la ora 17,00 au votat duminică, la alegerile locale, 6.309.665 de alegători, adică un procent de 34,95%, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă. Este o prezență mai mare atât față de Localele din 2020 (34,58%). În mediul urban au votat 2.979.459 de alegători, iar în mediul rural 3.340.226 de alegători. Cu urna mobilă şi-au exprimat opţiunea de vot 27.510 de alegători. Toate detaliile despre alegerile locale şi europarlamentare le găsiţi pe observatornews.ro.

