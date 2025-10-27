Nicolai Tand, la SuperFAZE, diseară, după Asia Express. Ce imn de la World Cup ascultă și azi și povești cu Messi și Ronaldinho - Antena Sport

Nu rata o nouă ediție SuperFAZE, diseară, după Asia Express! Invitat special: Chef Nicolai Tand, un prieten al marilor fotbaliști și pasionat de fotbalul romantic al anilor ’90.
„Notti Magiche” – imnul care încă îl emoționează
„Deja numai genericul… când începea, era gata! Notti Magiche — și acum, când ascult piesa și văd cum era făcut totul, mi se pare fantastic. World Cup ’90 era un eveniment uriaș, cel mai tare de la noi după Revoluție!”, povestește Nicolai Tand la SuperFAZE pe Antena 1.
„Cum e să visezi să joci cu Argentina”
„Dacă nu era român, Hagi era unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Singurii noștri ambasadori adevărați în lume sunt sportivii. Și acum, când revăd golurile astea, parcă retrăiesc momentul.”
Povești din Paris, cu Ronaldinho și Messi
Nicolai Tand a lucrat în unele dintre cele mai cunoscute restaurante din Paris, acolo unde obișnuiau să vină fotbaliști de top — de la Ronaldinho la Messi.
Descoperă ce jucător a intrat într-un club din Paris încălțat cu ghetele de fotbal, diseară, după Asia Express, doar la Antena 1!
SuperFAZE, în fiecare luni seară, la Antena 1 — fotbal, nostalgie și povești de colecție din culisele marilor campioni!
