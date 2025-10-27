Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicolai Tand, la SuperFAZE, diseară, după Asia Express. Ce imn de la World Cup ascultă și azi și povești cu Messi și Ronaldinho - Antena Sport

Home | Extra | Nicolai Tand, la SuperFAZE, diseară, după Asia Express. Ce imn de la World Cup ascultă și azi și povești cu Messi și Ronaldinho
Video

Nicolai Tand, la SuperFAZE, diseară, după Asia Express. Ce imn de la World Cup ascultă și azi și povești cu Messi și Ronaldinho

Publicat: 27 octombrie 2025, 11:13

Comentarii

Nicolai Tand, la SuperFAZE

Nu rata o nouă ediție SuperFAZE, diseară, după Asia Express! Invitat special: Chef Nicolai Tand, un prieten al marilor fotbaliști și pasionat de fotbalul romantic al anilor ’90.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Notti Magiche” – imnul care încă îl emoționează

„Deja numai genericul… când începea, era gata! Notti Magiche — și acum, când ascult piesa și văd cum era făcut totul, mi se pare fantastic. World Cup ’90 era un eveniment uriaș, cel mai tare de la noi după Revoluție!”, povestește Nicolai Tand la SuperFAZE pe Antena 1.

„Cum e să visezi să joci cu Argentina”

„Dacă nu era român, Hagi era unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Singurii noștri ambasadori adevărați în lume sunt sportivii. Și acum, când revăd golurile astea, parcă retrăiesc momentul.”

Povești din Paris, cu Ronaldinho și Messi

Nicolai Tand a lucrat în unele dintre cele mai cunoscute restaurante din Paris, acolo unde obișnuiau să vină fotbaliști de top — de la Ronaldinho la Messi.

Reclamă
Reclamă

Descoperă ce jucător a intrat într-un club din Paris încălțat cu ghetele de fotbal, diseară, după Asia Express, doar la Antena 1!

SuperFAZE, în fiecare luni seară, la Antena 1 — fotbal, nostalgie și povești de colecție din culisele marilor campioni!

Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un omSinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Observator
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
El este atacantul român de 36 ani care rupe plasele în străinătate! A fost sunat de Gigi Becali pentru un transfer la FCSB
Fanatik.ro
El este atacantul român de 36 ani care rupe plasele în străinătate! A fost sunat de Gigi Becali pentru un transfer la FCSB
13:27
Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: “Minciuni, frustrări. E manipulată”
13:26
Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB. Transferurile anunţate: “Să se ştie că se poate sta şi-n tribună”
13:03
Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane”
12:57
Gigi Becali e gata să facă o schimbare fără precedent la FCSB: “Îl scot şi-l fac de râs”
12:41
CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face”
12:29
Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 3 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 6 Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene