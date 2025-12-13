Cristiano Ronaldo se pregăteşte să devină actor! Anunţul făcut de Vin Diesel: "I-am pregătit un rol" - Antena Sport

Cristiano Ronaldo, aflat la final de carieră, a scris istorie în fotbal. Acum, portughezul pare că vrea să încerce şi alte lucruri din punct de vedere profesional, iar apariţia în filme de succes se numără printre acestea.

Starul portughez ar putea să apară în franciza “Fast and Furious”, după ce s-a fotografiat alături de actorul Vin Diesel. Americanul a avut şi un mesaj pentru fani.

Cristiano Ronaldo se pregăteşte să joace în Fast & Furious! Anunţul lui Vin Diesel

“Toată lumea m-a întrebat dacă Ronaldo va fi în filmele Fast and Furious… Trebuie să vă spun că e un tip adevărat. Am pregătit un rol pentru el”, a scris Vin Diesel, pe contul său de Instagram.

Recent, întrebat ce va face atunci când se va retrage din fotbal, Cristiano Ronaldo a dezvăluit că nu scoate din calcul posibilitatea de a juca în filme, dar vrea să înceapă cu roluri mici, pentru a câştiga experienţă:

“Cred că a fi actor este o meserie diferită, una frumoasă, dar și dificilă. Sunt însă sigur că, mai devreme sau mai târziu, voi juca într-un film. Nu am nicio îndoială. Însă voi începe cu lucruri mici, pentru a câștiga experiență, iar apoi vom vedea. Viitorul este luminos”, a declarat Cristiano Ronaldo, în interviul acordat lui Piers Morgan.