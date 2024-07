Nunta Anului la Domeniul Ştirbey | Ianis Hagi şi Elena, detalii despre evenimentul cu peste 500 de invitaţi: "O seară de neuitat" - Antena Sport

Nunta Anului la Domeniul Ştirbey | Ianis Hagi şi Elena Hagi au oferit ultimele detalii despre evenimentul la care vor avea peste 500 de invitaţi. Fiul lui Gică Hagi şi soţia lui sunt pregătiţi pentru cununia religioasă.

Cununia civilă a avut loc în prima zi de Crăciun, iar acum este din nou sărbătoare în familia Hagi. Cununia religioasă şi petrecerea vor avea loc duminică, la Domeniul Ştirbey, iar Antena are drepturi exclusive de difuzare a celor mai importante momente.

Nunta Anului la Domeniul Ştirbey | Ianis Hagi şi Elena Hagi au oferit detalii de ultimă oră: „Totul este pregătit”

Ianis Hagi şi soţia lui au vorbit despre ceea ce au trăit în momentul în care s-au cunoscut, dar şi despre viaţa de familie din prezent.

„O seară de neuitat. Important e să ai respect, să te iubeşti. Astea cred că sunt principiile cele mai importante. Apoi conexiunea pe care o ai cu partenerul tău. Noi am avut o conexiune din prima zi. Ştiam că nu este o relaţie de copii. Am simţit o emoţie puternică„, a declarat Ianis Hagi într-un interviu exclusiv pentru observatornews.ro.

„Încă din momentul în care ne-am întâlnit am simţit că ne cunoaştem dintotdeauna. Am ştiut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă referitor la relaţia noastră„, a spus şi Elena Hagi.