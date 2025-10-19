Răzvan Raț, un nou tun în afaceri. În ce business inedit a investit 400.000 de euro - Antena Sport

Răzvan Raț vrea să dea lovitura cu o nouă afacere. Fostul component al echipei naţioale a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al companiei Nifron, unul dintre principalii producători de beton din Olt, anunţă Profit.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Originar din Slatina – Olt, Răzvan Raţ a preluat 66% din acțiuni de la familia fondatoare Paula și Niculaie Soare. Paula Soare i-a vândut întreaga sa participație, de 50%, pentru o valoare totală negociată de 316.000 euro, iar Niculaie Soare a cedat o cotă de 16%, pentru 40.000 euro.

Pe lângă faptul că este acţionar majoritar, Răzvan Raţ va ocupa şi funcţia de administrator. Compania proaspăt achiziţionată de fostul jucător al României are un istoric vechi în domeniul de profil, de peste 20 de ani, şi derulează în acest moment contracte cu 1000 de clienţi.

Ce afaceri mai deţine Răzvan Raț

Răzvan Raț are gust pentru afaceri. El mai deține un hotel în orașul Slatina, județul Olt. În reședința județului Olt, fostul fundaș mai are și o academie de fotbal, care îi poartă numele. Răzvan Raț mai deține câteva afaceri și în Ucraina, la Donețk, unde a jucat timp de 10 ani pentru echipa locală Șahtior. Acolo a cumpărat mai multe imobile, în valoare de 4 milioane de euro, despre care, după declanșarea războiului, spunea că nu știe dacă le va mai recupera vreodată. Răzvan Raţ investeşte şi în agricultură. Acesta deține o livadă de peste 40 de hectare cu meri în județul Olt. El mai are investiţii şi în imobiliare, dar şi în cryptomonede.