Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral - Antena Sport

Home | Extra | Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral

Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral

Publicat: 20 octombrie 2025, 10:13

Comentarii
Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral

Royston Drenthe, la un meci demonstrativ - Profimedia Images

Royston Drenthe, fostul mijlocaş ofensiv al echipelor de fotbal Real Madrid şi Everton, a suferit un accident vascular cerebral, a anunţat organizaţia care îl reprezintă pe acesta, conform PA Media şi DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul internaţional olandez în vârstă de 38 de ani se află în prezent sub îngrijire medicală la spital, unde a fost dus vineri.

Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral

Ştirea a fost anunţată de FC de Rebellen, o entitate de afaceri care se mândreşte cu o listă de foşti jucători profesionişti disponibili pentru cluburi sau asociaţii pentru a fi contactaţi să joace ca echipă împotriva altora sau pentru întâlniri profesionale.

Comunicatul menţionează că “vineri, Royston Drenthe a suferit un accident vascular”.

“Drenthe primeşte în prezent îngrijire medicală şi se află pe mâini bune. Echipa şi cei implicaţi speră într-o recuperare rapidă”, potrivit comunicatului.

Reclamă
Reclamă

Drenthe şi-a început cariera profesională la Feyenoord înainte de a se transfera la Real Madrid, cu care a câştigat La Liga, în anul 2007.

A fost împrumutat la Everton în perioada 2011-2012 şi la alte cluburi de fotbal, printre care Reading şi Sheffield Wednesday.

Clubul Everton a reacţionat pe reţeaua de socializare X: “Toţi cei de la Everton îi doresc lui Royston Drenthe o recuperare rapidă şi completă până la însănătoşirea grabnică după veştile privind internarea sa”.

FT: Culisele întâlnirii tensionate Trump-Zelenski de la Casa Albă. "Ceartă cu strigăte, Trump înjura constant"FT: Culisele întâlnirii tensionate Trump-Zelenski de la Casa Albă. "Ceartă cu strigăte, Trump înjura constant"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Observator
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro
Fanatik.ro
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro
12:11
Andrei Nicolescu, momentul adevărului după Rapid: “Noaptea a fost destul de grea!” Ce obiectiv are acum echipa
12:09
EXCLUSIVVictor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor
11:37
EXCLUSIVNeluţu Varga, despre numirea lui Mureşan. Schimbă şi antrenorul? Săgeţi şi către jucători: “Trebuie să stai să-i mângâi”
10:58
Iuliu Mureșan, anunţ despre noul obiectiv al CFR-ului: “Ne batem din nou la trofee și la titlu”
10:26
Iuliu Mureşan a revenit la CFR Cluj: “Ne-am pus de acord imediat”
10:20
Olandezul zburător și neiertător. Adrian Georgescu scrie după Marele Premiu al Statelor Unite
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 „Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit 5 Dinamo – Rapid 0-2. Apărarea “câinilor”, făcută şah-mat! Giuleştenii continuă cursa pentru titlu 6 Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: “A cedat psihologic”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus