Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral - Antena Sport

Royston Drenthe, fostul mijlocaş ofensiv al echipelor de fotbal Real Madrid şi Everton, a suferit un accident vascular cerebral, a anunţat organizaţia care îl reprezintă pe acesta, conform PA Media şi DPA.

Fostul internaţional olandez în vârstă de 38 de ani se află în prezent sub îngrijire medicală la spital, unde a fost dus vineri.

Ştirea a fost anunţată de FC de Rebellen, o entitate de afaceri care se mândreşte cu o listă de foşti jucători profesionişti disponibili pentru cluburi sau asociaţii pentru a fi contactaţi să joace ca echipă împotriva altora sau pentru întâlniri profesionale.

Comunicatul menţionează că “vineri, Royston Drenthe a suferit un accident vascular”.

“Drenthe primeşte în prezent îngrijire medicală şi se află pe mâini bune. Echipa şi cei implicaţi speră într-o recuperare rapidă”, potrivit comunicatului.