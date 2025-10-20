Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral - Antena Sport

Royston Drenthe, fostul mijlocaş ofensiv al echipelor de fotbal Real Madrid şi Everton, a suferit un accident vascular cerebral, a anunţat organizaţia care îl reprezintă pe acesta, conform PA Media şi DPA.
Fostul internaţional olandez în vârstă de 38 de ani se află în prezent sub îngrijire medicală la spital, unde a fost dus vineri.
Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral
Ştirea a fost anunţată de FC de Rebellen, o entitate de afaceri care se mândreşte cu o listă de foşti jucători profesionişti disponibili pentru cluburi sau asociaţii pentru a fi contactaţi să joace ca echipă împotriva altora sau pentru întâlniri profesionale.
Comunicatul menţionează că “vineri, Royston Drenthe a suferit un accident vascular”.
“Drenthe primeşte în prezent îngrijire medicală şi se află pe mâini bune. Echipa şi cei implicaţi speră într-o recuperare rapidă”, potrivit comunicatului.
Drenthe şi-a început cariera profesională la Feyenoord înainte de a se transfera la Real Madrid, cu care a câştigat La Liga, în anul 2007.
A fost împrumutat la Everton în perioada 2011-2012 şi la alte cluburi de fotbal, printre care Reading şi Sheffield Wednesday.
Clubul Everton a reacţionat pe reţeaua de socializare X: “Toţi cei de la Everton îi doresc lui Royston Drenthe o recuperare rapidă şi completă până la însănătoşirea grabnică după veştile privind internarea sa”.
