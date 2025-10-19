Andrei Nicolescu, împreună cu fiica la stadion. Cât de frumoasă este fata dinamovistului - Antena Sport

Andrei Nicolescu a venit însoţit de fata lui cea mare la derby. Eva (17 ani) a surprins asistenţa cu farmecul ei. Fata dinamovistului are şi o pasiune mai puţin ştiută. Eva Nicolescu scrie de la 12 ani, cântă la pian și are o voce uimitoare. “Muzica pentru mine înseamnă viața, cum zicea și profa mea de chimie. Pentru mine muzica este viața. Am început să-mi scriu piese de la 12 ani și îmi place enorm de tare să compun pe pian. Scriu și din experiențele mele, pentru că și la 16 ani treci prin niște chestii care au un impact asupra ta, adică e destul de greu să fi adolescent”, spunea Eva despre pasiunea ei.