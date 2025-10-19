Andrei Nicolescu, împreună cu fiica la stadion. Cât de frumoasă este fata dinamovistului - Antena Sport

Andrei Nicolescu a venit însoţit de fata lui cea mare la derby. Eva (17 ani) a surprins asistenţa cu farmecul ei. Fata dinamovistului are şi o pasiune mai puţin ştiută. Eva Nicolescu scrie de la 12 ani, cântă la pian și are o voce uimitoare. “Muzica pentru mine înseamnă viața, cum zicea și profa mea de chimie. Pentru mine muzica este viața. Am început să-mi scriu piese de la 12 ani și îmi place enorm de tare să compun pe pian. Scriu și din experiențele mele, pentru că și la 16 ani treci prin niște chestii care au un impact asupra ta, adică e destul de greu să fi adolescent”, spunea Eva despre pasiunea ei.
Cine este soţia lui Andrei Nicolescu?
Andrei Nicolescu a devenit tot mai cunoscut în lumea iubitorilor de fotbal din România în momentul în care a preluat conducerea clubului Dinamo. În contrast cu popularitatea acționarului dinamovist, soția acestuia a dus în continuare o viață departe de ochii publicului. Loredana Nicolescu are 50 de ani, a terminat Academia de Studii Economice din București și este o prezență apreciată în online. Andrei și Loredana Nicolescu s-au căsătorit pe 29 aprilie 2013 și au împreună doi copii.
- Simona Halep, apariție surprinzătoare la Dubai. Echipa pe care s-a dus să o susțină marea tenismenă
- Răzvan Raț, un nou tun în afaceri. În ce business inedit a investit 400.000 de euro
- Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova: “O parte din copilăria mea a fost acolo”
- Cu ajutorul telefonului, Rareş Toader se motivează pe cele mai dure ritmuri de rock
- Florin Prunea, dialog cu fiica sa imediat după explozia teribilă din Rahova. Nepoţii erau la 3 străzi distanţă