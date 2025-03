"Poţi să-mi împrumuţi 3.200 de lei?" Ce a putut păţi antrenorul Stelei, Daniel Opriţa - Antena Sport

Daniel Opriţa a fost şi el victima înşelătoriilor de pe internet. Contul de WhatsApp al antrenorului Stelei a fost spart, iar un mesaj a ajuns la toate contactele lui Opriţa.

Antrenorul Stelei a mărturisit că a fost sunat de câteva persoane care au primit mesajul respectiv. „Bună, poți să-mi împrumuți 3200 RON? Am nevoie pe card, ți-i dau înapoi mâine”, a fost mesajul pe care toate contactele lui Daniel Opriţa le-au primit de la contul de WhatsApp al antrenorului Stelei.

Daniel Opriţa, victima unei înşelătorii pe internet

„Mă întreabă toți dacă am pățit ceva de am nevoie de bani. Nu este mesajul meu! Cineva mi-a spart contul de WhatsApp! Pe alții îi mai sun și eu, că nu vreau să cadă cineva în capcana asta și să apuce să trimită bani. Am înțeles că trebuie să șterg contul pe care îl aveam și să fac unul nou. O să iau legătura cu cineva care se pricepe și să fac asta”, a declarat Daniel Opriţa pentru gsp.ro.

Daniel Opriţa este antrenorul Stelei din vara lui 2019. El le-a mai antrenat, printre altele, pe CS Mioveni şi FC Voluntari. După 19 etape disputate în acest sezon în Liga a 2-a, Steaua ocupă locul 2, cu 41 de puncte, doar 3 în spatele liderului Csikszereda.

Steaua nu are nici în acest sezon dreptul de promovare în Liga 1. Astfel, rezultatele din play-off ale Stelei contează doar pentru palmares.