Omagiul suprem pentru Diego Maradona! Se va întampla înainte de Cupa Mondială din 2026 - Antena Sport

Omagiul suprem pentru Diego Maradona! Se va întampla înainte de Cupa Mondială din 2026

Omagiul suprem pentru Diego Maradona! Se va întampla înainte de Cupa Mondială din 2026

Omagiul suprem pentru Diego Maradona! Se va întampla înainte de Cupa Mondială din 2026

Daniel Işvanca Publicat: 29 octombrie 2025, 19:52

Omagiul suprem pentru Diego Maradona! Se va întampla înainte de Cupa Mondială din 2026

Diego Maradona / Getty Images

Moartea lui Diego Maradona a fost o lovitură cumplită pentru lumea fotbalului, iar Banca Centrală a Argentinei a găsit modul ideal prin care să-l omagieze pe cel care a cucerit Cupa Mondială în anul 1986.

Aceștia vor lansa o monedă în cinstea aniversării a patru decenii de la cel supranumit „golul secolului”. Totul se va întâmpla înainte de Campionatul Mondial de anul viitor.

Banca Centrală a Argentinei va lansa o monedă specială în cinstea golului marcat de Maradona

Moneda va fi emisă în 2026, urmând să celebreze patru decenii scurse de la „golul secolului”, înscris de Diego Maradona în 1986, la Cupa Mondială, împotriva Angliei.

Aversul monedei de argint, care va apărea în ediţie limitată, înfăţişează o minge de fotbal, în timp ce reversul ilustrează atacul lui Maradona, care a pornit din propria jumătate de teren şi a driblat cinci adversari pentru a înscrie golul victoriei cu Anglia, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Mexic 1986, atunci când naţionala albicelestă a cucerit titlul mondial.

Banca Centrală a indicat că 2.500 de exemplare ale acestei monede comemorative, cu o greutate de 27 de grame şi un diametru de 40 mm, au fost emise pentru vânzare pe piaţa locală, dar şi că au fost bătute şi vor fi vândute la nivel internaţional monede de aur cu un design similar, anunță news.ro.

