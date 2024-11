Prima reacţie a lui Gheorghe Mustaţă, după scandalul din operaţiunea "Ghost Guns!": "Nu am nicio legătură! Au venit la ginere!" - Antena Sport

Prima reacţie a lui Gheorghe Mustaţă, după scandalul din operaţiunea „Ghost Guns!”. Liderul galeriei de la FCSB a spus că nu are nicio legătură cu acest dosar şi a spus că percheziţiile au avut loc la ginerele său.

Gheorghe Mustaţă a mai spus că mascaţii au venit la 6 dimineaţă, dar că nu are nicio legătură cu acest dosar.

„E denigrarea mea, arunci cu noroi și pietre. Că fac parte din nu știu ce mafie…să fii conștient de lucrurile acestea. Nu vii să-mi denigrezi să-mi vadă copiii, familia. Eu am venit la 4 de dimineață de la Craiova. A avut loc o percheziție la ginerele meu, nu are nicio legătură cu această brigadă, cu acest dosar. Ginerele meu e dezvoltator, nu are legătură cu nimic, Gheorghe Florian…după se scrie în presă că am fost arestat.

Voi da în judecată, nu mă interesează. Eu sunt acasă, dacă aveam treabă și mi se făcea o percheziție mie…am spus-o și repet, la ginerele meu a avut loc. E ziua nepoatei mele, m-a sunat fata să mă duc cu soția acolo să iau nepoțica de acolo. Ei au venit la 6 dimineața la curte.

Au venit, au făcut percheziție, căutau arme și droguri, acolo e și casa mea. Au intrat, au făcut tot ce au vrut, nu au găsit nimic. L-au luat pe ginerele meu la audieri, de ce mă bagă pe mine? Nu avem nicio legătură, nicio treabă. Copilul (n.r. ginerele lui) e în ochii mei zi de zi, crezi că nu știu cu cine umblă? (N.r. Bagi mâna în foc pentru el) Evident, știu ce face. Treaba lui e să contruiască blocuri, nu are nicio legătură. S-au dus timpurile de acum 15-20 de ani, nu mai merge. S-ar bucura ei să scape de mine, după ce am făcut pentru Steaua. D-aia voiau ei să scape de mine! Au postat peste tot când au văzut (n.r. cei de la CSA).„, a spus Gheorghe Mustaţă la fanatik.ro.