Radja Nainggolan, după ce a fost reţinut în cadrul unei anchete: "A fost ca şi cum l-ar fi arestat pe Pablo Escobar" - Antena Sport

Radja Nainggolan, fost star al echipei naţionale a Belgiei şi al echipei AS Roma, a oferit detalii, la câteva zile după ce a fost arestat şi a petrecut o noapte în închisoare, în cadrul unei anchete privind o vastă operaţiune de trafic de droguri.

La 27 ianuarie, fostul internaţional belgian (30 de selecţii, 6 goluri) a fost arestat, alături de alte 17 persoane, de poliţia belgiană în cadrul unei anchete de amploare privind „presupusul import de cocaină din America de Sud în Europa, prin portul Anvers, şi redistribuirea acesteia în Belgia”.

Radja Nainggolan, după ce a fost reţinut în cadrul unei anchete: „A fost ca şi cum l-ar fi arestat pe Pablo Escobar”

Jucătorul a fost acuzat de „participare la o acţiune criminală” în calitate de „membru”, înainte de a fi eliberat condiţionat în ziua următoare.

Într-un interviu acordat cotidianului belgian Het Nieuwsblad, fostul jucător de la AS Roma a descris audierea. „Am fost interogat timp de patru ore”, a declarat el. „Când au vrut să mă ducă în faţa judecătorului de instrucţie, era deja ora şase seara. Mi-au spus că îmi voi petrece toată noaptea într-o celulă. A fost ca şi cum l-ar fi arestat pe Pablo Escobar, deşi nu am avut nimic de-a face cu afacerea cu droguri cu care este asociat prietenul meu. Am crescut într-un cartier (Linkeroever, în Anvers) în care uneori se întâmplau lucruri rele. Eşti prietenos cu mine? Atunci şi eu sunt”.

„Nu mi-au pus nicio întrebare legată de droguri. Au vrut doar să ştie ce fel de relaţie am avut cu această persoană”, a adăugat el, înainte de a continua să vorbească despre noaptea petrecută în arest. „Închisoarea este o experienţă foarte ciudată prin care nu aş vrea să trec din nou. Am fost prezentat ca un traficant de droguri”, a deplâns el.